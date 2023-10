Scommetto che hai sempre sbagliato ad utilizzare la gomma per cancellare: il metodo corretto è uno solo

Secondo le leggende metropolitane le gomme da cancellare a due colori servono a cancellare matita e penna, ma non è affatto così!

Tutti ne abbiamo avuta almeno una da bambini, soprattutto perché venivano vendute insieme a tutto il necessaire per la scuola in quei grandi porta pastelli a libro che spesso occupavano più spazio dei libri. Il problema, ovviamente, è che le gomme bicolore riducevano i fogli dei quaderni a un groviera, soprattutto quando tentavamo di utilizzare la parte blu per cancellare un errore scritto a penna.

A distanza di decenni scopriamo però che in realtà non era la gomma a essere sbagliata ma il nostro modo di utilizzarla. Bisogna infatti scendere a patti con la realtà scoprendo finalmente che la parte blu della gomma non è mai stata progettata per cancellare la penna, anche perché non esistono gomme che possano cancellare l’inchiostro a meno che, ovviamente, non si tratti di inchiostro cancellabile appositamente formulato.

A cosa serviva davvero la parte blu della gomma?

Esattamente come la parte rossa della gomma anche la parte blu serve a cancellare la matita, ma su supporti differenti. In pratica la parte rossa serve a cancellare la matita su fogli normali, quindi molto sottili. Questa parte è poco ruvida e riesce a rimuovere delicatamente soltanto un sottilissimo strato superficiale del foglio sul quale viene sfregata. In questo modo è possibile cancellare senza rovinare il foglio.

Se, invece, la matita da cancellare è stata utilizzata su fogli da disegno, quindi di grammatura più alta e molto più ruvidi, per cancellare un tratto di matita sarà necessario asportare una percentuale maggiore di carta e, quindi, si utilizzerà la parte blu della gomma, più ruvida e resistente. Fondamentalmente, la gomma blu sarebbe in grado di eliminare un tratto di matita anche dal cartone o dalla terracotta, ma anche da un muro.

Ancora più dura e abrasiva della parte blu delle classiche gomme bicolore è la gomma a rondella, che veniva usata per cancellare l’inchiostro delle macchine da scrivere. Era sottilissima ed estremamente abrasiva, quindi andava utilizzata con la massima delicatezza per evitare di bucare il foglio su cui si stava cancellando. La sua forma permetteva di impugnarla comodamente per cancellare con precisione anche una singola lettera sbagliata. Spesso anche le gomme a rondella venivano spacciate per gomme in grado di cancellare la penna ma, ovviamente, nelle mani poco abili e delicate di un bambino riuscivano soltanto a bucare il foglio!