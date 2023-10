Sei una persona da salotto o da camera da letto? La psicologia ti spiega le differenze

Sei più una persona da salotto o da camera da letto? La risposta che darai rivelerà molto di quelle che sono la tua indole e le tue inclinazioni.

La mente umana ha dei meandri che, ancora oggi, dopo decenni e decenni di studi, ci sono ignoti e inesplorati. Le ricerche di psicologia cognitiva, tuttavia, proseguono e, attualmente, è assai attuale la questione se ciascuno di noi sia più un tipo da salotto o da camera da letto. Sapete cosa significa?

La questione è per molti un po’ incomprensibile, in effetti. Ma sappiate che la risposta può rivelare molto più di dove trascorriamo la maggior parte del tempo nella tua casa. Proprio perché la mente umana è qualcosa di molto complicato e inestricabile, la scienza e la psicologia cognitiva elaborano sempre nuovi paradigmi per provare a spiegarla.

A volte si tratta di argomentazioni facilmente individuabili come temi di natura scientifica, altre volte, invece, si usano confronti, antitesi che sembrerebbero assolutamente lontani da qualcosa che ha a che fare con la psicologia. È esattamente il caso della distinzione tra “persone da salotto” e “persone da camera da letto”. Un test tutto sommato semplice cui rispondere. Basta fare mente locale rispetto alle proprie abitudini e rispetto alle proprie inclinazioni. Ma è qualcosa che può dirci molto di noi stessi.

Persona da salotto o da camera da letto?

La questione attiene diversi temi della nostra personalità e della nostra psicologia. A cominciare da quelli dell’infanzia. Gli esperti dicono che le persone da salotto sono quelle che non odiano le loro famiglie. Mentre una ritrosia rispetto ad altri membri della famiglia porterebbe a rifugiarsi in camera da letto. Per alcuni, infatti la camera da letto potrebbe essere stato l’unico posto in cui avevano pace o privacy. Molte persone, infatti, vedono il proprio spazio personale come una fuga dall’interazione sociale.

In alternativa, se viviamo con amici o familiari, potremmo amare trascorrere del tempo con loro e quindi trascorrere più tempo nelle aree comuni della casa. Molte persone scoprono che la loro camera da letto è anche il loro soggiorno e il loro ufficio. Questo potrebbe portarli a sentirsi più sicuri lì o, al contrario, più frustrati.

Ancora, gli esperti sostengono che chi è una persona da salotto lo è perché ha bisogno che la camera da letto sia uno spazio dedicato e definito solo per dormire. Serve, quindi, una netta differenza (anche fisica) tra il sonno e la vita vera. Al contrario, vegetare a letto potrebbe essere un segnale molto preoccupante di qualche disturbo mentale da investigare, su tutti, la depressione.