Tinteggiare le pareti di casa da solo, prima ricordati di fare questo: passaggio fondamentale

Tinteggiare le pareti di casa non è difficile: basta seguire alcuni passaggi prima di cominciare e si otterranno risultati impeccabili.

La tinteggiatura delle pareti di casa è uno di quei lavori di ristrutturazione che possiamo fare anche da soli, senza affidarci necessariamente a professionisti. A volte però l’inesperienza gioca brutti scherzi e, se da una parte abbiamo certamente risparmiato sulla manodopera, se abbiamo commesso degli errori gravi il risultato potrebbe non essere affatto soddisfacente.

Per evitare problemi basta tenere sempre presente che la lavorazione della parete da tinteggiare è più importante della tinteggiatura stessa. Solo assicurandoci che la base su cui dare la pittura sia perfettamente pulita e omogenea riusciremo a stendere la vernice bene e velocemente: ecco come fare.

I passaggi fondamentali prima di tinteggiare la parete

PULIRE E ASCIUGARE LA PARETE – Le pareti si sporcano, esattamente come qualsiasi altra superficie della casa, quindi è necessario eliminare la polvere e la muffa prima di procedere alla tinteggiatura. La polvere si toglie con un semplice panno bagnato, mentre per togliere la muffa si potranno utilizzare appositi prodotti antimuffa oppure, nei casi di muffa leggera, una soluzione di 750 ml d’acqua e 250 ml di candeggina. In entrambi i casi i prodotti vanno spruzzati nelle zone dove la muffa è presente, quindi lasciati in posa perché agiscano. A questo punto si dovrà risciacquare con un panno umido e lasciare che la parete asciughi completamente. Sarà anche fondamentale lasciare che la parete asciughi perfettamente all’aria prima di procedere ai passaggi successivi.

CARTEGGIARE LA PARETE – Servirà a creare una base omogenea e senza ruvidità. L’ideale è procedere prima a eliminare le parti più rovinate e screpolate della pittura utilizzando una stecca da muratore, quindi procedere a carteggiare l’intera parete con una carta vetro a grana fine (se la vernice è a base d’acqua) o con una a grana media (se la vernice è a base d’olio).

APPLICARE IL PRIMER – Il primer è una sostanza isolante e levigante che permette di creare una base perfettamente liscia e omogenea sulla quale la pittura aderirà bene e facilmente. Per questo motivo è essenziale applicare il primer sulle pareti prima di dipingerle ma a una condizione: le pareti devono essere assolutamente asciutte. Il primer infatti è isolante e antitraspirante. Questo significa che, se ci fosse dell’umidità intrappolata negli strati superficiali della parete, il primer non la lascerebbe passare. Il risultato sarà inevitabilmente la formazione di bolle che rovineranno la pittura.