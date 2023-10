Chiara Ferragni in versione Halloween, ma è senza veli… fisico scolpito FOTO

Con un look pazzesco per Halloween Chiara Ferragni sfoggia un corpo da paura, la splendida influencer è praticamente senza veli, fan impazziti.

Come ogni anni Chiara Ferragni insieme alla sua favolosa famiglia si traveste in occasione di Halloween, scegliendo sempre look da paura che fanno impazzire proprio tutti. Anche quest’anno la nota ed amatissima influencer otterrà di certo l’approvazione dei suoi affezionati e tantissimi fan, questi non riescono mai a toglierle gli occhi di dosso.

Sempre splendida e in forma smagliante la famosa influencer e imprenditrice riesce a stupire tutti coloro che la seguono e la amano. Il suo seguito sui social è in continuo aumento, ad oggi conta sul suo profilo Instagram quasi 30milioni di follower. Questi non perdono mai occasione per farle notare quanto sia spettacolare, continuamente la riempiono di apprezzamenti e like e lei quotidianamente li rende partecipi della sua vita.

Gli scatti di famiglia conquistano sempre tutti, ma non sono gli unici che fanno il pieno di like, anche quando si mostra in versione sensuale e ammaliante stende praticamente tutti. Chiara Ferragni dopo le due gravidanze è tornata subito in forma smagliante ed è davvero uno schianto, tutte le volte che la vedono i suoi seguaci non capiscono più nulla.

Chiara Ferragni mostra forme da urlo per Halloween, il sensuale outfit infuoca il web

Sul suo profilo Instagram la splendida influencer ha pubblicato un set di foto che la ritrae da sola e con la sua famiglia in versione Halloween. Ha mostrato i costumi indossati in questi anni e ha fatto sapere ai suoi fan che non vede l’ora di far vedere loro quelli del 2023.

Il primo scatto del post pubblicato su Instagram la ritrae con un outfit davvero sensuale e provocante: quasi non indossa nulla e non lascia molto all’immaginazione. In posa Chiara Ferragni si lascia ammirare in tutto il suo incredibile splendore e fa girare a tutti con il suo fisico scolpito, in quella che sembra uan citazione dell’abito di Christina Aguilera nel video Dirty.

I pantaloni che indossa sopra sono aperti e molto attillati nella zona delle parti intime, le sue gambe in bella mostra sono favolose. Sopra indossa solo uno striminzito bikini che mette in risalto la sua spettacolare forma fisica. La sua ammaliante e travolgente espressione ha catturato non poco l’attenzione dei suoi seguaci, questi come al solito l’hanno riempita di apprezzamenti e like, è bella da togliere il fiato.