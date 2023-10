Damiano Carrara stravolge il dolce italiano per eccellenza: il risultato è un capolavoro

Damiano Carrara si è guadagnato la fama di innovatore riuscendo a rivoluzionare uno dei dolci più classici e più amati della pasticceria italiana.

Famoso per essere una delle giovani promesse della pasticceria italiana ma anche in qualità di giudice di Bake Off Italia, Carrara è stato anche ospite di Antonella Clerici per È Sempre Mezzogiorno, durante il quale si è fatto conoscere dal grande pubblico generalista.

Proprio nel corso della sua primissima partecipazione al programma della Clerici Damiano aveva mostrato come realizzare il suo tiramisù partendo addirittura dai biscotti savoiardi. Nel 2021 però, sul suo seguitissimo canale YouTube, Carrara aveva proposto un’interpretazione molto particolare del suo dolce preferito.

Il tiramisù al forno di Damiano Carrara

Anche se l’idea di base è quella di ricreare i sapori del tiramisù tradizionale, Carrara ha deciso di utilizzare alcune tecniche della pasticceria professionale per dare alla ricetta una svolta nuova e soprattutto inaspettata. Il cuore del tiramisù è infatti costituito da un frangipane al mascarpone: una sofficissima crema a base di burro morbido, zucchero a velo e scorzette di agrumi, creando praticamente una crema al burro aromatizzata. A questo composto verranno poi aggiunti farina di mandorle e di riso, amido di mais e uova. A parte si mescola il mascarpone con il caffè espresso e si mescola al frangipane.

La vera innovazione però è tutta nell’idea di realizzare un guscio al forno per ospitare la crema. Quest’ultimo è realizzato con la pasta frolla montata, estremamente friabile e facile da tagliare, perfetta per ospitare grandi quantità di creme. Anche la pasta frolla montata conterrà farina di riso, di mandorle e amido di mais, nonché caffè il polvere e cacao, ovviamente burro e uova, lievito e liquore all’arancia. A dare questa frolla al caffè un gusto particolare ci penseranno due grammi di cardamomo.

Una volta creata la base con la pasta frolla montata sarà inserito nella teglia il frangipane e, al di sopra di esso, un nuovo strato di pasta frolla montata, che racchiuderà il cuore morbido della torta in un profumato guscio friabile. Come promette il nome della ricetta si tratta di un dolce da cuocere in forno per almeno 35-40 minuti a 180°.

Quella di Carrara è certamente una versione molto più complessa rispetto alla classica ricetta veloce che generazioni di italiani hanno preparato nelle proprie cucine, ma di certo è alla portata di chiunque si voglia cimentare in qualcosa di leggermente più impegnativo.