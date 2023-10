“È Banale?”: A difesa di Annalisa arriva lei e non le manda di certo a dire

Sembra essere scoppiato un piccolo caso contro Morgan che durante una live di X Factor ha parlato non molto bene di un brano di Annalisa, ora a difesa della cantante arriva una sua collega. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Bellissima ha fatto ballare milioni di persone. Il brano di Annalisa è stato quattro volte disco di platino e le ha consentito di essere la prima donna presente per più di anno nella classifica Fimi/Gfk con un singolo. Sui social in tanti hanno realizzato diversi video TikTok sulle note di Bellissima che poi ha aperto la pista ad altri successi dell’ex allieva di Amici come Mon amour e Ragazza Sola, tra i singoli più passati in radio.

Tutto questo clamore però sembra essere sfuggito a Morgan. Il giudice di XFactor durante la prima puntata dei Live andato in onda il 26 ottobre su Sky, si è lasciato andare ad un commento su ‘Bellissima‘ che non è piaciuto ai fan e anche al musicista che ha prodotto il brano. Morgan infatti ha commentato l’esibizione di Matteo Alieno, concorrente di Ambra, che aveva portato sul palco una sua versione al piano del singolo. Per il giudice si trattava di una canzone banale e armonicamente inesistente. Parole molto pesanti contro una hit di indiscutibile successo.

Morgan attacca Annalisa, arriva la difesa della Michielin

Morgan ha detto che il giovane aveva portato nobiltà al brano che lui non conosceva. Sui social immediatamente sono piovute critiche al punto che anche Davide Simonetta, produttore e co-autore della canzone, su X (ex Twitter) ha difeso il brano che nasconde un messaggio e un testo per nulla banali. Ora a schierarsi dalla parte di ‘Bellissima’ ci sono due personaggi dello spettacolo molto vicini a X Factor.

Si tratta della conduttrice Francesca Michielin e della giudice Ambra Angiolini. In un video finito in rete si vedono le due cantare proprio il brano di Annalisa sul palco del locale Arca di Milano. Prima però la cantante vuole dire la sua sulla polemica e spiega come lei apprezzi il singolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

Prendendo il microfono la MIchielin ha detto che di “do” in questo pezzo ve ne sono pochi e ha aggiunto: “Questa canzone è armonicamente molto complessa, ci tengo a dirlo perché io non posso parlare quando sono là“. La conduttrice infatti non può dire la sua sulle esibizioni, compito che invece spetta ad Ambra che però scherza: “Anche io non posso parlare“. La loro esibizione è stata molto apprezzata dal pubblico ma la Michielin ha sottolineato anche un altro aspetto importante: “Dobbiamo smetterla di chiedere alle donne di dover sempre dimostrare che sanno qualcosa per legittimare la propria presenza“.