Liberati dall’ansia in pochi minuti: la tecnica infallibile promossa dagli scienziati

10 minuti per mandare via l’ansia? Ecco un metodo scientifico appena pubblicato che lascia ben sperare per la cura di questo male dei giorni nostri.

L’ansia è senza ombra di dubbio uno dei mali più gravi del nostro tempo. I ritmi di vita e le aspettative sociali ci divorano, facendoci spesso piombare in uno stato di grande prostrazione da cui non è affatto semplice. Oggi, però, sembra emergere un nuovo modo, che possa almeno mitigare questa problematica.

L’ansia è una sensazione di disagio, come preoccupazione o paura, che può essere lieve o grave. È il sintomo principale di diverse condizioni tra cui fobie, disturbo di panico, disturbo da stress post-traumatico e la cosiddetta fobia sociale. Ovviamente, prima di esporre questa nuova tecnica, peraltro sostenuta dalla scienza, una premessa.

Quando parliamo di salute, benessere, medicina, ci basiamo sempre su quanto sostenuto dagli esperti. Ma, nonostante questo, in alcun caso i nostri consigli vogliono, né possono, sostituirsi al consulto con uno specialista. Soprattutto su temi così delicati, il vero consiglio che possiamo darvi è quello di non sottovalutare mai alcunché.

La tecnica per tenere a bada l’ansia

Tutti provano sentimenti di ansia ad un certo punto della loro vita, ad esempio prima di sostenere un esame o un colloquio di lavoro. Ma alcune persone trovano difficile controllare le proprie preoccupazioni e vanno in terapia per superarle, soprattutto quando iniziano a interferire con la loro vita quotidiana. Uno studio pubblicato sulla rivista Explore ha ora delineato una tecnica semplice che sembra funzionare in soli 10 minuti. Ecco di cosa si tratta, nel dettaglio.

Si tratta di utilizzare la punta dell’indice e del medio per toccare punti specifici del corpo, tra cui il mento, la clavicola, la parte superiore della testa e le sopracciglia. Questi punti, chiamati “meridiani”, sono le aree in cui i praticanti della Medicina Tradizionale Cinese credono che scorra l’energia. I punti interessati sono l’inizio di ciascun sopracciglio, l’angolo esterno dell’occhio, circa due centimetri e mezzo sotto ciascun occhio, sotto il naso al centro del labbro superiore, tra il labbro inferiore e il mento, appena sotto l’estremità della clavicola accanto allo sterno e a circa dieci centimetri dal centro di entrambe le ascelle.

L’intervento sull’ansia si è concentrato sullo stimolo fobico specifico identificato dal partecipante. Metà dei partecipanti hanno avuto più facilità ad avvicinarsi all’oggetto della loro paura, ad esempio serpenti, oscurità o scarafaggi. Anche il gruppo che ha iniziato invece con la respirazione profonda ha mostrato una riduzione dell’ansia, ma non tanto quanto l’altro gruppo.

Lo studio di cui vi parliamo è stato effettuato in Texas, su un campione a dire il vero un po’ ristretto di volontari: 22, per questo certamente servirà ripetere queste attività su un campione di persone molto più ampio per poter arrivare a una teoria compiuta.