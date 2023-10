Uomini e Donne, la presa in giro è vergognosa: “Nasconde un dolore”

Un partecipante di Uomini e Donne risponde a chi lo prende in giro nello studio: ecco cosa sta succedendo da giorni

Chi segue Uomini e Donne in queste settimane avrà notato l’arrivo di un nuovo cavaliere. Si tratta di Marco Viola, giovane romano che subito si è fatto notare per la sua particolare bellezza. Marco si è reso spesso protagonista di alcune discussioni con delle dame ma a colpire in maniera particolare è il modo in cui cammina.

Beh, in una lunga intervista al magazine ufficiale del programma ha raccontato cosa si nasconde dietro la sua camminata affermando anche di essere stato preso in giro spesso.“La mia camminata strana nasconde un dolore” ha spiegato l’uomo, dovuto a un brutto incidente. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa gli è successo…

Marco Viola racconta il suo dramma: dietro la strana camminata si nasconde un dolore immenso

Marco ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per trovare la sua anima gemella. Chi sta seguendo le attuali puntate del dating sicuramente avrà notato il cavaliere sia per la sua particolare bellezza ma anche per via della sua strana camminata. Nelle ultime registrazioni inoltre è stato spesso protagonista di duri confronti con alcune dame come Roberta, Claudia e Barbara. Proprio alcune di queste a volte hanno scherzato sul suo modo di camminare compresa Tina Cipollari che come sempre è schietta e diretta. A raccontare nel dettaglio cosa gli è successo è stato lo stesso cavaliere intervistato dal settimanale ufficiale di U&D.

Marco ha spiegato che anni fa ha avuto un brutto incidente mentre facevo sci nautico. Purtroppo la caduta gli è costata la rottura di un femore ed ecco perché ad oggi sembra un robot quando si muove. All’epoca aveva 20 anni, e quei mesi sono stati molto difficili da superare. Ha rischiato un embolia, per questo ha dovuto tenere la gamba ferma per un mese. Ovviamente la sedentarietà gli ha portato la perdita del tono muscolare.

Il dramma di Marco e la voglia di riscatto

Il cavaliere ha spiegato che da quel brutto giorno sono trascorsi molti anni ma quando ci pensa gli resta ancora un brutto ricordo. Marco non h a nascosto di esserci rimasto male quando si è sentito preso in giro in studio, anche perché alcuni commenti li trova davvero fuori luogo. Inoltre, prima di concludere Viola si è detto davvero felice di prendere parte a Uomini e Donne e la sua unica speranza è quella di trovare una donna che possa completarlo. Sa molto bene che non è facile anche perché al momento nessuna lo ha colpito in maniera particolare