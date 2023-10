Altro che Toro o Cancro, è questo il segno zodiacale più orgoglioso: stanne alla larga

Tutti pensiamo che Toro e Cancro siano orgogliosi. Ma aspettate di conoscere le caratteristiche di questo segno zodiacale: da paura.

“Corri e f… dell’orgoglio, ne ha rovinati più lui che il petrolio” cantava ormai molti anni fa, Vasco Rossi. Eppure, ci sono persone che proprio non riescono a non essere orgogliose, a tenere il muso per qualche motivo. Questa caratteristica, che a volte rende i rapporti molto difficili, dipende dal segno zodiacale cui apparteniamo. Ecco qual è il più orgoglioso tra i dodici.

Molto spesso, nella vulgata collettiva, tendiamo a considerare il Toro e il Cancro, come segni maggiormente orgogliosi. Sicuramente c’è una componente molto importante in loro. Ma, a confronto, il segno di cui vi parleremo oggi è certamente molto più suscettibile e, quindi, capace di fare questioni di principio anche per molto poco.

La costellazione del Toro caratterizza e rappresenta, generalmente, persone con la testa sulle spalle, molto pragmatiche e dedite alla famiglia. Raramente il Toro farà un passo più lungo della gamba e raramente lo vedrete mettere la famiglia al secondo posto. In generale, infatti, parliamo di persone molto corrette che, però, quando pensano di avere ragione e di aver subito un torto, mai e poi mai faranno il primo passo per sanare una incomprensione.

Discorso per certi versi simile al Cancro. Siamo di fronte al segno più sensibile ed emotivo tra i dodici dello Zodiaco. I nati sotto il segno del Cancro hanno una grande capacità di entrare in empatia con la gente e sanno donarsi al 100%. Ma non dovete deluderli, mai. Soprattutto per questioni di tipo sentimentale, infatti, riusciranno a tenere il punto e sicuramente non saranno loro a chiedere scusa.

Il segno zodiacale più orgoglioso

Toro e Cancro, dunque, danno il loro bel da fare. Ma in confronto a queste due costellazioni, ve ne è un’altra che è sicuramente quella maggiormente orgogliosa. Stiamo parlando del segno zodiacale più forte, di quello con maggiore veemenza, ma che utilizza questa capacità d’urto anche per esplicitare la propria natura orgogliosa.

Non poteva che essere il Leone, il re della foresta per antonomasia. Del resto, poche persone hanno il carisma e la leadership innata che ha il Leone. I nati tra il 23 luglio e il 22 agosto sono assai coraggiosi, ma sono anche molto testardi. Una dote, sicuramente, quando c’è da raggiungere un obiettivo. Ma anche un limite nei rapporti umani, a volte.

Proprio per la sua voglia innata di primeggiare, il Leone vorrà sempre averla vinta in una discussione. E un suo grande difetto è l’incapacità di ammettere i propri errori. Piuttosto preferisce scaricare la colpa sugli altri pur di apparire. Ovviamente, tutto questo spesso è anche sintomo di una certa fragilità, che il Leone maschera sotto quella criniera e dietro quel ruggito nella vita quotidiana.