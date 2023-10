Ballando con le Stelle, la frase del giudice fa capire tutto: finisce così l’idillio tra i due concorrenti

Incredibile rumor direttamente da Ballando Con Le Stelle. Le parole del giudice non lasciano spazio ad alcun dubbio: si sono lasciati.

Sembra essere finito l’idillio d’amore tra due concorrenti di Ballando con le Stelle. La conferma, a sorpresa, è arrivata dopo le parole di uno dei giudici che arricchiscono il dance show di Milly Carlucci. Adesso arriva la conferma, i due hanno interrotto la loro relazione sentimentale: di chi si tratta e cosa è successo.

Ballando Con Le Stelle è tornato ad allietare il sabato sera di Rai Uno, con dei concorrenti di livello assoluto, ma anche liti e tanto gossip. Nel corso di questa edizione abbiamo visto subito una Simona Ventura ed una Wanda Nara in gran spolvero e sembrano proprio loro due le due stelle pronte a giocarsi la vittoria. Come abbiamo detto non manca nemmeno la giusta dose di litigi, con i primi scontri che si sono verificati tra Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo che di certo non se le sono mandate a dire.

Ovviamente con Ballando Con Le Stelle non può mancare nemmeno il gossip e le storie d’amore nate in trasmissione. Da giori infatti non si fa altro che parlare di una ex concorrente della trasmissione e del suo maestro di ballo. Ovviamente ci riferiamo ad Ema Stokholma ed Angelo Madonia che da tempo non si fanno vedere insieme. Dopo la crisi ci sarebbe stata addirittura l’interruzione della loro storia d’amore. A confermarlo ci ha pensato uno dei giudici di Ballando con le Stelle come Guillermo Mariotto, andiamo a vedere le sue parole.

Ballando con le Stelle, finita la storia tra Ema Stokholma ed Angelo Madonia: la conferma di Mariotto

Ema Stokholma ed Angelo Madonia si sono conosciuti proprio nello studio di Ballando con le Stelle ed hanno subito legato nel corso dell’ultima edizione. Con il proseguire del programma la loro chimica è cresciuta al punto che il feeling si vedeva anche nelle performance sul palco, che risultavano sempre più coinvolgenti. Poco prima della fine del programma ad annunciare l’inizio della storia d’amore ci pensò proprio Ema e da quel momento la coppia si è mostrata sempre più affiatata.

Ma dopo un anno di unione è arrivata la separazione, nonostante non ci fossero degli evidenti segnali di crisi. A confermarlo, a sorpresa, ci ha pensato il giudice Guillermo Mariotto, nel corso dell’ultima puntata di Ballando con la Stelle. Commentando l’esibizione di Paola Perego, proprio in coppia con Madonia, il giudice ha rivelato senza troppi giri parole “Adesso è pure libero“. Ovviamente non poteva mancare la risposta dell presentatrice che ha ribattuto: “Parliamo di tempo, parliamo di bachata e parliamo del ballo“.

La frase dell’italo-venezuelano non è di certo sfuggita ai telespettatori che sui social hanno iniziato a scatenarsi sulla rottura tra Ema ed Angelo. Questa frecciatina di Mariotto quindi non fa altro che confermare la fine della storia d’amore tra i due. A conferma di tutto ciò c’è anche il ‘segui’ tolto da Ema ad Angelo su Instagram, anche se al momento nessuno dei due ha commentato questa voce di gossip.