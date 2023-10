E se Star Wars fosse reale? Il Mondo sarebbe diviso così

Quali Paesi del mondo aderirebbero all’Impero e quali alla causa Ribelle? Un gioco basato su Star Wars ha disegnato una mappa sorprendente.

Star Wars ha plasmato l’immaginario collettivo di milioni di persone attraverso diverse generazioni. La saga, basata su personaggi originali nati dall’immaginario di George Lucas, è riuscita a trasportare nel mondo contemporanea il bisogno di una narrazione epica che raccontasse l’eterna lotta tra il bene e il male.

Gran parte dei personaggi della saga sono diventati iconici ma la loro forza, a prescindere dal carisma delle loro figure, stava nella capacità di cambiare il corso della storia nell’universo in cui si muovevano. Alle spalle dei singoli personaggi, infatti, nell’universo di Star Wars si delineano due grandi organizzazioni: l’Impero, chiaramente malvagio, legato a figure dittatoriali e disposto a usare mezzi di coercizione violenta per ottenere i propri scopi e l’Alleanza Ribelle, spesso sgangherata ma comunque efficace mescolanza di popoli liberi che non intendono inchinarsi al potere imperiale perdendo la propria indipendenza.

Nel 2014 venne creato un gioco basato sull’idea che l’universo di Star Wars fosse sovrapposto al mondo reale e che i Paesi del mondo si fossero divisi tra coloro che sostenevano l’Impero e quelli che, invece, avevano deciso di schierarsi contro di esso e con la causa ribelle.

Paesi “buoni” e “cattivi” nel mondo di Star Wars

Ovviamente le direttive fornite dal gioco tenevano conto della storia e della cultura reali dei vari Paesi presi in considerazione ed è molto interessante vedere quali erano schierati “con i buoni”. Partendo da macroaree considerate molto coese tra loro, l’Africa era completamente schierata con i ribelli (del resto tutta la sua storia è stata segnata dall’imperialismo occidentale) mentre l’Oceania era favorevole all’Impero.

Per quanto riguarda invece i Paesi Occidentali e Asiatici, quelli che si sarebbero sostenuto l’impero sono:

Europa: Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia, Portogallo, Russia, Ucraina, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Grecia, Turchia, Cipro.

Asia: Cina, Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Malesia, Singapore, Filippine, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.

America : Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay.

Non possiamo stupirci eccessivamente di essere finiti tra i cattivi: uno dei più grandi imperi della storia, quello Romano, è nato nel cuore del nostro Paese.

Per quanto riguarda invece i Paesi ribelli, sarebbero:

Europa: Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Islanda, Austria, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda, Grecia.

Asia : Israele, Libano, Siria, Giordania, Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Laos, Cambogia, Vietnam.

America: Cuba, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay.

Anche in questo caso non ci si può stupire del fatto che Cuba, Bolivia e molti altri Paesi del mesoamerica siano considerati ribelli, dal momento che nel corso del Novecento si ribellarono alle politiche sovraniste degli USA. Alcuni di essi però sono anche tra gli imperiali perché nel corso della loro storia sono stati governati da anche da dittatori militari.