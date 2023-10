Friends, non tutto rose e fiori sul set: quando Matthew Perry disse “no” ad una scena

Tutti ricordano l’esilarante fiction anni ’90 ‘Friends’, con Matthew Perry nei panni di Chandler Bing. Ora spunta l’incredibile retroscena.

Sui set delle sitcom è molto facile legare, anche perché spesso i personaggi principali possono rispecchiare degli aspetti della vita reale degli attori. Tra i protagonisti uno dei più amati era sicuramente il compianto Matthew Perry interprete di Chandler Bing. Sul cast proprio quest’ultimo fu protagonista di un clamoroso rifiuto ad una scena.

In questi giorni ci ha detto addio Matthew Perry, attore noto in tutto il mondo per aver interpretato Chandler Bing in Friends. Infatti proprio l’interprete sarebbe stato trovato senza vita nella sua vasca da bagno. A causare il decesso sarebbe stato un annegamento dovuto ad un malore. Di recente l’attore aveva fatto scalpore per la sua biografia in cui rivelò alcuni dettagli oscuri della sua vita come l’abbandono del padre, le dipendenze ed il rapporto con il successo ed il mondo di Hollywood.

L’ultima foto scattata sui social, che lo ritrae in piscina di notte con le cuffie nelle orecchie per ascoltare musica, è terribilmente simile alla scena che si sono trovati davanti i poliziotti che sono entrati nella sua casa di Los Angeles. Perry si è quindi spento a soli 54 anni, annegato nella sua jacuzzi. Al momento non sono state rinvenute tracce di sostanze stupefacenti sulla scena del decesso. In queste ore sono numerosi gli aneddoti che stanno riemergendo sulla sitcom ed uno di questi vede proprio Matthew rifiutare di girare una scena.

Friends, quando Matthew Perry disse ‘No’ ad una scena: l’incredibile racconto

Sono tantissimi i racconti che stanno emergendo in queste ore sulla vita di Matthew Perry e tra questi troviamo anche uno in cui viene raccontato come l’attore decise di rifiutare di girare una scena di Friends. Nel dettaglio gli sceneggiatori volevano fare una battuta sulla sessualità di Chandler Bing, il suo personaggio, ma al quale l’attore si è opposto fermamente. A raccontarlo fu lo stesso Perry durante il talk show statunitense ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’.

Raccontando l’aneddoto Matthew ha iniziato affermando: “C’era una scena in cui Chandler andava in un club di spogliarelliste perché gli piacevano molto i panini che facevano lì“. Ma quella scena non fu mai girata come rivelato da Perry stesso che ha quindi affermato di aver chiamato la produzione pur di non recitare quella parte. Proprio l’intervento dell’attore è stato fondamentale per far rimanere quella scena uno schizzo ed un ricordo ai realizzato.

Inoltre sempre durante quell’intervista, Matthew Perry ha rivelato che non c’è stata alcuna relazione amorosa tra i membri del cast di Friends, contraddicendo quanto detto in passato da David Schwimmer, interprete di Ross Geller. Inoltre Perry ha rafforzato la sua teoria rivelando di non sapere a chi si riferisse il collega. Infatti nel contratto della sitcom c’era proprio una clausola che impediva agli attori di avere relazioni tra di loro al di fuori del set.