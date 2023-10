L’idea furba ed economica per trasformare dei semplici bastoncini in un oggetto di design per la tua casa: tutti vorranno copiarti

Come riciclare i bastoncini dei gelati? Per creare decorazioni molto carine per la casa: sono di effetto e basta poco per costruirli

Sapete quei bastoncini di legno che si trovano nei gelati, oppure quelli con cui abbiamo giocato da piccoli a shangai? Sicuramente ognuno di noi li ricorda, ci ha giocato almeno una volta o ha visto qualcun altro giocarci. Bene, se ogni volta che mangiate un gelato e buttate lo stecco, sappiate che tutto quel legno può essere davvero utile per creare degli accessori di design per la casa.

Si può usare veramente qualsiasi tipo di bastoncini in legno, si tratta di oggetti che di solito buttiamo perché visti come materiale di scarto e invece con un po’ di colla e molta creatività si possono creare oggetti davvero utili. Abbiamo preso ispirazione da un video TikTok del profilo @beautiful.projects, che suggerisce di utilizzare gli stecchi dei gelati come materiale per una lampada dall’effetto strabiliante.

Come utilizzare gli stecchi di legno invece di buttarli? Un modo per divertirsi con i bambini o per creare oggetti di design

Se avete bambini in casa potrebbe essere divertente dedicarvi alla costruzione di accessori per la casa, ma non c’è per forza bisogno della presenza dei più piccoli per dedicarsi a qualche momento di relax. Sapete quei fastidiosi stecchi di legno dei gelati che siamo soliti buttare e ci creano anche disagio perché non è chiaro se buttarli nell’umido o nell’indifferenziato? Bene. Sono utilissimi per la costruzione di una lampada.

Come racconta il profilo di Beautiful.Projects, basta avere un po’ di colla per creare delle strutture a triangolo e in poco tempo costruire una lampada a effetto per la camera o per il salotto, senza spendere soldi, personalizzata e soprattutto del colore che si desidera.

Si può infatti optare di dipingere il legno oppure decidere di lasciarlo al naturale per un effetto più essential (anche in base all’arredamento). Una volta uniti i vari triangoli come spiega il video, si potrà acquistare da un negozio di elettronica il cavo con il porta lampadina a pochi euro e il gioco sarà fatto. Ci si troverà con una lampada d’effetto e si avrà speso del tempo per rilassarsi, ma non solo: si saranno anche riciclati i materiali di scarto.