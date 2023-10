Mara Venier, soddisfazione unica per la conduttrice: “Che grande emozione”

Mara Venier ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dalle mani della più alta carica dello stato: le parole della conduttrice.

La televisione ha delle potenzialità gigantesche e i conduttori sono persone che, nel bene e nel male, hanno gli strumenti di indirizzare i comportamenti di milioni di persone. Oggi si direbbe, con un gergo preso direttamente a prestito dalla Gen Z, che sono “influencer” anche se per una fascia di popolazione molto più matura rispetto a quella a cui gli influencer si rivolgono sui social.

Proprio per questo motivo i conduttori e i personaggi televisivi hanno una grande responsabilità nei confronti del Paese e ci sono persone, come Mara Venier, che si sono sempre fatte carico di questa responsabilità con grande onestà ed eleganza. Non stupisce quindi che proprio “Zia Mara” sia stata premiata dal Presidente della Repubblica.

“Grazie Presidente”: Mara Venier Commossa

Sergio Mattarella, oggi al suo secondo mandato, è stato (e sicuramente è ancora) una delle figure di maggiore levatura morale della politica degli ultimi decenni. Il Presidente è anche stato colui che è riuscito a traghettare gli italiani attraverso il difficilissimo periodo della Pandemia, riuscendo nell’intento di mantenere alta la fiducia nelle istituzioni anche quando vacillava a causa di governi fatti cadere e nuove, inattese alleanze politiche.

Anche per questo il Presidente Mattarella è rispettato enormemente sia per il suo ruolo istituzionale sia per il sacrificio che ha compiuto facendosi carico del secondo periodo di mandato sia ovviamente per il suo continuo impegno in difesa della Costituzione e dello Stato Italiano. Non c’è quindi alcun dubbio sul fatto che Mara Venier potesse essere profondamente onorata dal ricevere un riconoscimento direttamente dalle sue mani.

La premiazione è avvenuta durante la celebrazione dei Giorni della Ricerca in Quirinale: giorni dedicati a coloro che ogni giorno lavorano per portare avanti la ricerca contro il cancro e assicurare maggiori speranze di vita a tutti coloro che ricevano la diagnosi.

Mara Venier è stata premiata per 25 anni di impegno costante nella sensibilizzazione del suo pubblico nei confronti della necessità di sostenere la ricerca. In uno stralcio della motivazione ufficiale del premio consegnato alla conduttrice si legge che la Venier ha dato il suo significativo contributo alla ricerca “raccontando con autentico coinvolgimento le storie dei malati e l’impegno dei ricercatori, coinvolgendo il pubblico nelle donazioni”.

Nelle fotografie dell’evento la conduttrice è apparsa visibilmente emozionata al fianco del Presidente al quale ha dedicato un messaggio commosso: “Grazie Presidente, che grande emozione!”.