Chi si nasconde dietro questo misterioso personaggio, due indizi: è buffo e morbido

Nell’immagine si nasconde un misterioso personaggio. È buffo e morbido ed è uno dei più amati: lo avete riconosciuto? Ecco chi è.

Per chi ama gli indovinelli non può farsi sfuggire l’occasione di riuscire a indovinare a chi appartiene la sagoma presente nell’immagine qui sotto. È uno dei protagonisti di una delle storie più belle di sempre, amate sia dai grandi che dai piccini.

Capire al primo colpo chi è il personaggio misterioso non è una cosa semplice, anche perché nel mondo della letteratura, della televisione, del cinema e dei fumetti sono numerosi i protagonisti che si sono fatti amare. Tuttavia, la sagoma appartiene a un essere buffo e morbido, oltre al fatto che non si tratta di un essere umano.

Personaggio misterioso, a chi appartiene la sagoma: soluzione

Prima di svelare il misterioso personaggio è bene dare qualche altro indizio per portare tutti a indovinare di chi si tratta. Abbiamo già detto che non è un essere umano ed è morbido e buffo. A questi suggerimenti aggiungiamo anche che si tratta di uno dei protagonisti più amati de Il libro della giungla e Il secondo libro della giungla realizzati da Rudyard Kipling.

Dopo questi indizi non è difficile capire che la sagoma che si vede nell’immagine appartiene all’orso Baloo, nonché il famoso insegnante della legge della giungla a tutti i cuccioli del popolo libero. A quanto pare, il suo nome significa proprio “orso” in indostano. Alcuni autori lo considerano una personificazione dell’esperienza e della resistenza.

Mper altri autori farebbe parte di una terna di virtù insieme a Kaa e Bagheera. Baloo rappresenterebbe la forza come virtù, mentre gli altri due personaggi sarebbero rispettivamente la conoscenza e l’amore. Tutti coloro che hanno letto i libri della giungla si sono resi conto che Kipling lo ha sempre descritto come un orso bruno.

Tuttavia, il dibattito sulla sua vera identità è sempre stato molto vivo. Una discussione sulla base del fatto che l’orso bruno non è indigeno del Seoni, parliamo proprio dell’area in cui è ambientata la famosa saga. Per molti accademici, infatti, Baloo sia un orso labiato.

Baloo è uno di quei 4 personaggi chiave della storia e soprattutto nella formazione di Mowgli. Il suo ruolo all’interno del Branco è quello di “Maestro della Legge”. Infatti, il suo compito è quello di insegnare ai lupetti più piccoli la lingua della Giungla così come la sua Legge e le Parole Maestre.