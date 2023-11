Le cifre incredibili di All’Antico Vinaio: quanto guadagna e com’è arrivato al successo

È da qualche tempo ormai che l’Antico Vinaio ha spopolato in tutta Italia. Ma quanto guadagna il proprietario dell’azienda?

Recentemente, soprattutto grazie ai video su TikTok del proprietario del locale, l’azienda dell’Antico Vinaio si sta espandendo sempre di più. La società ha aperto il primo locale a Firenze, ma grazie ai video sui social i proprietari sono riusciti ad aprire altri locali nelle città italiane e all’estero.

Se tutto procede secondo i piani, almeno secondo quanto si dice, la catena dell’Antico Vinaio si allargherà ancora di più. Per ora l’azienda conta 26 negozi, alcuni in Italia, altri in America. Ma la domanda che si fanno in molti è: quanto guadagna l’Antico Vinaio?

L’Antico Vinaio guadagna davvero così tanto?

“Bada come la fuma” è il motto dell’Antico Vinaio che ora è conosciuto in tutta Italia. Sicuramente è capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di vedere su Tik Tok i video di Tommaso Mazzanti, proprietario del negozio. Il giovane venditore, classe 1988, ha incantato il popolo di Tik Tok con i suoi video con la tipica schiacciata fiorentina. Probabilmente è stato uno dei pochi che ha capito veramente come sfruttare i social media al massimo per ricavarne un guadagno.

Dal primo locale a Firenze, a conduzione familiare, l’Antico Vinaio è arrivato ad un fatturato dichiarato da più di 23 milioni di euro. I guadagni maggiori chiaramente vengono dati ai proprietari, Daniele Mazzanti e Fedra Gani Galli e ai loro figli.

L’azienda chiaramente non poteva continuare ad essere a conduzione familiare, dal momento che ormai l’Antico Vinaio conta 26 locali. Cosi il locale ha assunto più di 200 dipendenti e li ha distribuiti in tutti i suoi locali.

Il locale però non è solo molto noto sui social, ma anche su altri siti. La forza principale di questa azienda è stata infatti TripAdvisor.it. Nel 2014 infatti l’Antico Vinaio ha raggiunto un record, è stato il locale più recensito su questo sito. Il record però non è durato molto a lungo. Già l’anno successivo infatti l’Antico Vinaio è stato spodestato dal Cafe du Monde a New Orleans.

L’Antico Vinaio ha per ora totalizzato 31.171 recensioni su TripAdvisor, 700.000 followers su Instagram, 493.000 iscritti su TikTok e 575.000 amici su Facebook. Possiamo dire che dal piccolo locale di Firenze ora l’Antico Vinaio è diventato un impero dello street food italiano.

I proprietari però, come è giusto che sia, pensano più in grande. Oltre ai loro 26 negozi progettano di aprire altri 2 negozi entro la fine del 2023.