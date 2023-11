Nasce uno degli animali più rari al mondo: non crederete ai vostri occhi

Nel Chester Zoo, in Inghilterra, è venuto al mondo un cucciolo assolutamente speciale ma a oggi non si sa ancora quale sarà il suo futuro.

La deforestazione e la caccia indiscriminata sono tra le cause principali dell’estinzione di tantissime specie animali, soprattutto in Paesi in cui la legislazione per tanto tempo non è stata in grado di regolamentare adeguatamente le attività umane che avrebbero potuto mettere a rischio le specie più fragili.

Fortunatamente nel corso dei decenni la sensibilità dell’uomo nei confronti delle specie in via di estinzione è molto cambiata e oggi si fa moltissimo allo scopo di preservare gli animali che potrebbero sparire da un giorno all’altro dal nostro Pianeta. Gran parte delle attività di salvaguardia viene svolta all’interno di Zoo o di altre strutture protette destinate allo studio e all’accoglienza delle specie a rischio. Il Chester Zoo è una delle strutture dove professionisti specializzati cercano di far sì che le specie più rare si riproducano e quindi combattano l’estinzione per un’altra generazione e, proprio al Chester Zoo è stato ottenuto un risultato assolutamente storico.

Nasce Hercules, uno dei cervi più rari del mondo

Il piccolo nato nello Zoo inglese è un esemplare di cervo maculato delle Visayas, isole dell’arcipelago delle Filippine da cui, purtroppo, questa specie sta scomparendo. Secondo le stime, infatti, a oggi nelle Visayas sopravvivono soltanto 300 cervi maculati ancora allo stato libero. In particolare gli esemplari vivrebbero nelle isole di Panay e Negros, che sono state toccate meno delle altre dalle attività di caccia e soprattutto dalla distruzione dell’ambiente naturale in cui il cervo maculato per secoli si è riprodotto.

Fortunatamente alcuni esemplari di cervo maculato sono allevati in cattività, proprio come la coppia ospitata nello zoo inglese e che ha recentemente dato alla luce il suo cucciolo. Al momento della nascita, che è avvenuta otto mesi dopo il concepimento, Hercules misurava 30 centimetri d’altezza e pesava circa 2 Kg. Ovviamente il cerbiatto è diventato subito la star dello zoo e sono stati moltissimi i visitatori che lo hanno fotografato nei suoi primi giorni di vita, ma non è detto che Hercules debba vivere tutta la vita in cattività.

Anche se ci sarebbe la possibilità di farlo crescere nello zoo e trovargli una compagna per la riproduzione, c’è anche la possibilità che venga liberato nelle Filippine all’interno di un’area protetta affinché possa tornare alla vita selvaggia e contribuire alla diffusione della specie in maniera naturale. Ad ora il suo futuro è ancora incerto.