Se ti capita di avere improvvisamente sonno durante il giorno, non sottovalutare il problema: di cosa potresti soffrire

Se ti capita di avere sempre sonno durante il giorno non dovresti sottovalutare il problema, potrebbe essere qualcosa di grave.

Avere sonno durante il giorno può capitare di tanto in tanto. Magari si è riposato poco o male, si ha avuto una giornata troppo impegnativa, ma se capita spesso allora c’è qualcosa che non va. Ecco cosa devi controllare se durante la giornata ti viene sempre sonno.

Avere sonno e sbadigliare durante il giorno potrebbe essere abbastanza comune, ma se si tratta di narcolessia allora il problema esiste ed è giusto tenerlo in considerazione. Questo disturbo del sonno si manifesta con una sonnolenza intrusiva e improvvisa e arriva in ogni momento della giornata. A lavoro, in auto, al parco, in casa: ecco cosa puoi fare per capire se c’è un problema.

Sonno improvvisamente? Cosa fare per capire se è grave

Avere sempre sonno durante il giorno può influenzare in modo negativo la routine infatti i brevi attacchi di narcolessia possono peggiorare di morto la giornata. Notti insonni, troppo lavoro e fatica accumulata sono sicuramente alla base di questo disturbo. Se questo però dovesse perdurare allora si parla di ipersonnolenza. La narcolessia altro non è che una malattia neurologica specifica, responsabile della sonnolenza durante il giorno. I pazienti che ne soffrono non hanno semplicemente sonno ma si addormentano in modo incontrollabile anche durante attività che richiedono concentrazione. Un problema bello grosso che non si risolve con un riposo migliore.

Se ti capita quindi di vivere questo disagio allora ti trovi di fonte a una malattia neurologia cronica che ti fa avere continui attacchi di sonno durante il giorno, anche senza volerlo. Chi soffre di questo disturbo ha anche altri sintomi come le allucinazioni, la paralisi del sonno e l’insonnia. Per sapere se realmente si tratta di questo occorre rivolgersi a uno specialista di disturbi del sonno.

Si tratta di un disturbo poco comune che colpisce dai 3 ai 5 individui su 10.000 persone e riguarda allo stesso modo sia uomini che donne. Può manifestarsi fin dall’adolescenza ma la diagnosi viene fatta solo in età adulta. Non si conosce l’esatta causa di questa malattia tuttavia secondo alcuni studi gli individui narcolettici tendono ad avere ridotti livelli di neurotrasmettitore cerebrale di natura proteica. Attualmente non esiste una cura specifica ma se soffri di questo disturbo pupi sicuramente rimediare migliorando la qualità della vita con un sonno regolare e pisolini diurni strategici.