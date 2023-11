Airbnb assume: posizioni aperte, come candidarsi e sedi di lavoro

Quasi tutti ormai usano, o almeno conoscono, Airbnb. Ma sapevi che è possibile candidarsi e lavorare per loro?

Sembra uno scherzo ma in realtà è tutto vero. Airbnb, noto portale online statunitense che permette di mettere in affitto e affittare alloggi o camere per un breve periodo, ha lanciato il suo appello. Il portale infatti sta cercando personale da assumere.

Le posizioni che il sito cerca sono moltissime, ma la selezione di personale verrà fatta solo in alcune delle zone in cui Airbnb è attivo e i posti sono molto limitati. Quella offerta da Airbnb è sicuramente un’opportunità irripetibile non solo per gli adulti ma anche per i giovani.

Cosa cerca Airbnb?

Come molti sanno Airbnb nasce nel 2008 da un’idea di Joe Gebbia, Brian Chesky e Nathan Blecharczyk. Questi giovani hanno avuto sicuramente un’idea geniale. I tre infatti hanno creato un servizio web che permette a chi vuole affittare di pubblicare annunci gratis online per case, alloggi, stanze, ville, barche ecc..,ma permette anche a chiunque di scoprire gli alloggi.

Ora però la piattaforma online cerca personale di diverso tipo. Airbnb ha messo a disposizione 80 posti di lavoro all’estero. Le figure che il sito cerca sono: Administrative, Analytics, Business Development, Community Support, Data Science, Design e Employee Experience,Engineering, Finance, Information Technology, Intern, Legal e Luxury Retreats, Marketing, Operations, Product, Public Policy/Communications, Strategy and Planning, Trust e Worldwide Sales Operations.

Il personale selezionato dovrà poi lavorare in uno di questi paesi: Spagna, India, Germania, Brasile, Cina, Stati Uniti, Messico, Irlanda, Regno Unito, Francia e Giappone.

Chiaramente questa è una grandissima opportunità che non va sprecata. Airbnb, per ampliare il raggio di ricerca, ha aperto le sue posizioni lavorative anche ai neolaureati, in particolar modo ai laureandi in ingegneria. I giovani infatti potrebbero sfruttare quest’occasione per svolgere dei tirocini retribuiti.

Ogni stage di Airbnb ha la durata di più o meno 12 settimane, ma i vantaggi non sono finiti qui. Ogni nuovo assunto infatti potrà usufruire di numerosi benefit tra cui: alloggi, coupon per viaggi, snack.

Per accedere alle selezioni il meccanismo è semplicissimo. Basterà andare sul sito di Airbnb e aprire la categoria “Lavora con noi”. Appariranno poi tutte le figure che il sito cerca e da li il gioco è fatto. Basterà trovare il lavoro che è più adatto e premere il tasto “Apply now”. A quel punto apparirà un form da compilare e una volta completato verrà inoltrato al sito.