Motivi assurdi per essere arrestati: in questi paesi è legge davvero

In alcuni paesi esistono delle leggi completamente diversi dalle nostre. Sono stati arrestati per motivi davvero bizzarri. Ecco alcuni esempi. Fai attenzione a non ripetere gli stessi errori se dovessi trovarti in uno di questi posti.

Paese che vai, usanza che trovi. Questo è uno dei proverbi più conosciuti della nostra tradizione ed è proprio così. Ogni paese ha i suoi usi e costumi e bisogna fare attenzione a non commettere errori, altrimenti potremmo vivere una brutta esperienza. Se pensi ad un motivo per il quale potresti essere arrestato, sicuramente ti verrebbe in mente un furto o una rapina, ma in alcuni paesi puoi essere arrestato anche se provi ad aiutare un barbone o se giri per strada senza documenti.

Sembra impossibile, ma è proprio vero e oggi vogliamo provare a darti una mano, qualora decidessi di visitare uno di questi posti. Fai in modo che la tua vacanza resti tale e non diventi un incubo, segna tutto ciò che è vietato in alcuni angoli del mondo e comportati bene. In questo modo, non tornerai a casa in manette e nessuno avrà da ridire sul tuo comportamento. Ti diamo un piccolo suggerimento: se stai pensando di partire per la Thailandia, fai molta attenzione, lì potresti essere arrestato anche per una sciocchezza. Ecco tutti i dettagli.

Essere arrestati per aver dato da mangiare a un pesce? In Thailandia succede davvero

Hai mai raccolto una conchiglia su una spiaggia? Sembra un gesto innocuo, ma in Thailandia potrebbe farti restare in prigione per un anno. Restando in ambito marino, se vai in Thailandia, ricorda di non dare da mangiare ai pesci che vivono dove ci sono dei coralli. Anche in questo caso, il codice penale prevede un anno di prigione. Evita anche di giocare a carte, in Thailandia puoi essere arrestato se ti trovano in possesso di un numero maggiore di 120 carte da gioco. Questa legge esiste dagli anni ’50 e non è mai stata modificata, evidentemente avranno i loro buoni motivi per non farlo. Meglio un solitario sul cellulare, non si sa mai!

Se dovessi trovarti in Florida, invece, sappi che a Fort Lauderdale è severamente vietato dare da mangiare ai barboni. Alcuni anni fa, un prete novantenne è stato condannato a due mesi di carcere per averlo fatto. Sempre in Florida è vietato sputare nei luoghi pubblici, per questioni di decoro. La pena è di diversi anni di galera. Se ti trovi in Arabia Saudita durante il Ramadan, evita di bere alcolici in pubblico. La popolazione locale non può farlo e non vede di buon occhio uno straniero occidentale che si permette questo lusso davanti a tutti.

Stai pensando di partire per il Giappone? Non portare medicinali con te. Se dovessero fermarti all’aeroporto, rischieresti l’arresto immediato. In Giappone c’è anche una legge che prevede 23 giorni di galera per chi va in giro senza documenti. Infine, a Singapore è severamente vietato collegarsi ad internet con il wi-fi di un’altra persona senza avergli chiesto il consenso. Chi lo fa è considerato un hacker e può essere denunciato e arrestato. La pena può arrivare fino a tre anni di reclusione.