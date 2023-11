Odi fare diete? Ecco i 10 consigli da seguire per perdere peso senza troppi sforzi

Se non sopporti lo stare a dieta, ecco 10 consigli utili che puoi usare per perdere peso senza doverti sacrificare troppo.

Decidere di seguire una dieta significa fare un patto con se stessi, in cui disciplina, dedizione e pazienza sono tre chiavi imprescindibili.

Essere a dieta, infatti, significa scegliere consapevolmente alimenti che ci aiutino ad avere uno stile di vita sano.

La cosa fondamentale, quando si vuole perdere peso, è prestare attenzione alla quantità di calorie che si introducono e quella che invece si brucia. L’energia consumata, infatti, deve essere superiore rispetto a quella introdotta nel nostro organismo. In questo modo si perderanno quei chili in più, di cui tanto ci si vuole liberare. L’idea, però, di essere a dieta non è di certo entusiasmante e, la gran parte delle volte, questa si associa all’idea di un regime alimentare restrittivo.

Questo, certamente, non ci aiuta a predisporci nel giusto modo verso la perdita di peso. Spesso e volentieri, infatti, quando non vogliamo fare qualcosa, inconsciamente scatta un meccanismo di sabotaggio che ci porta a partire entusiasti, ma ad abbandonare dopo poco il percorso intrapreso. Per evitare questo tipo di meccanismi, ci sono una serie di trucchi che puoi mettere in atto per dimagrire, senza troppo sforzo.

10 trucchi per dimagrire senza sforzo e senza dieta

Se mettiamo in atto una serie di accorgimenti consapevoli, possiamo perdere peso facilmente, senza per forza metterci a dieta.

Secondo i ricercatori, in primo luogo, è davvero importante che si scelga un piatto che non abbia le stesse tonalità del cibo che si andrà a mangiare. È stato provato, infatti, che quando il piatto allo stesso colore del cibo, si tende a mangiare il 18% in più. Anche scegliere un piatto più piccolo, si rivela essere un’ottima strategia. Allo stesso modo, è preferibile scegliere posate di dimensioni più piccole.

Quando ci si versa del vino, inoltre, è preferibile tenere il bicchiere poggiato sul tavolo invece che in mano. In questo modo verseremo nel bicchiere il 10% in meno della bevanda e sappiamo bene come gli alcolici siano altamente calorici.

Un altro trucchetto che si rivela essere vincente è tenere sempre a portata d’occhio frutta e verdura. Per contro, è preferibile nascondere biscotti e dolci, oppure evitare proprio di averli in casa. Evitare di sedersi a tavola e mangiare sul piano della cucina, sarebbe un’altra soluzione ottimale per evitare di mangiare di più.

Altri elementi che vanno tenuti lontani da noi a tavola sono formaggi, affettati e insaccati. Al ristorante, è molto importante, secondo i ricercatori, scegliere di sedersi in luoghi ben illuminati o di fronte a una finestra: in questo modo si sarebbe inconsciamente portati a scegliere cibi più sani.