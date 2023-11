Reggiseno per lo sport: la guida per scegliere quello migliore per te

Sei sicura di avere il reggiseno giusto per praticare sport? Ecco alcuni consigli per scegliere il più adatto a te!

Quando facciamo sport scegliamo accuratamente l’abbigliamento adatto al tipo di allenamento che dobbiamo fare: se corriamo in inverno avremo bisogno di maglie termiche, se facciamo ciclismo compreremo pantaloni imbottiti, se andiamo in palestra ci serviranno maglie leggere e traspiranti, insomma ogni sport ha il suo abbigliamento tecnico. Ma il reggiseno? Anche questa è una scelta che dobbiamo fare con cura, forse ancora maggiore!

È importante avere il reggiseno giusto mentre facciamo attività sportiva, sia se corriamo per una trentina di minuti sia se facciamo lunghe sessioni in palestra. I sobbalzi del seno possono fare male e soprattutto, se abbiamo un seno importante, è motivo di imbarazzo! È necessario quindi avere un reggiseno che ci sostenga bene e che eviti i sobbalzi; i tessuti possono perdere elasticità a furia di essere sollecitati dal movimento. Anche se pratichiamo lo yoga il reggiseno sportivo è importante e deve essere giusto per noi.

Vediamo in base a quali criteri scegliere il reggiseno sportivo adatto a noi.

Prima cosa importante è la taglia, consideriamo le misure che ci sono nelle etichette. Prendiamo la taglia che corrisponda alle nostre esatte misure perché è importante che sia molto aderente: la fascia non deve alzarsi quando tiriamo su le braccia altrimenti è troppo largo e deve essere più rigida di un reggiseno normale in modo che, anche chi ha una taglia importante, si senta a proprio agio muovendosi. Il materiale deve essere di un tessuto traspirante, anallergico e non irritante: niente pizzi e merletti! Assolutamente da evitare sono le imbottiture perché non consentono una giusta traspirazione.

Anche le spalline hanno una grande importanza: possono essere incrociate o meno l’importante è che siano perfettamente aderenti, se sono regolabili è meglio in modo che si modellino bene e sostengano il seno. Il sostegno dei vari reggiseni sportivi può essere forte medio e basso: se pratichiamo yoga, pilates o danza possiamo usarne uno a basso sostegno, più morbido.

Se invece pratichiamo spinning o sessioni in palestra ci vuole un sostegno medio e un tessuto molto traspirante. Un reggiseno sportivo con sostegno alto e coppe sagomate va bene per tutti gli sport ad alto impatto come il basket, la pallavolo o il calcio ma anche per la corsa o la corda. Se abbiamo un seno importante quindi pesante, dobbiamo scegliere reggiseni sportivi con spalline molto larghe in modo che il peso non gravi sulle spalle.