Stile Hygge: la filosofia danese da applicare a tutti i settori della vita per vivere felici

Hygge: la filosofia della felicità danese che ha fatto innamorare pure gli italiani. Cos’è e come praticarla.

Per l’essere umano, una delle cose più importante della vita è la felicità. La cerchiamo in ogni ambito della vita, a volte, anzi spesso, senza mai trovarla. Ci illudiamo spesso che la felicità si trovi nei grandi traguardi di cui spesso sentiamo parlare: fama, soldi, successo. Tutte cose che da lontano sembrano importantissime, o quanto meno sembrano un traguardo a cui ambire. Prendiamo per esempio le nostre star della tv preferite: le vediamo sempre felici e sorridenti, come se nella loro vita non mancasse nulla.

Eppure, noi di quelle vite sappiamo ben poco: spenti i riflettori, dimentichiamo quelle facce. Forse allora, la felicità non sta nella fama. Dove possiamo trovare la ricetta perfetta per essere felici? Ovviamente il punto non è mai universale, ognuno ha il suo punto di vista e il suo modo di essere felice. Ci sono dei popoli che sanno come essere felici. Persone che sanno qual è la via giusta per non essere mai insoddisfatti.

Hyggie: la filosofia danese della felicità

Volete sapere qual è il modo migliore per essere felici nella vita? Seguite la filosofia danese e capirete il segreto della felicità. La filosofia hyggie è il modo di vivere che oggi ispira anche la maggior parte dell’Europa. I principi di questa filosofia di vita sono da ricercare nella tranquillità, nella pace e nel silenzio. Vivere nel presente, creare la giusta atmosfera. Essere grati per tutto quello che abbiamo nella vita, vivere in luoghi che ci fanno sentire sempre a nostro agio. Essere sempre umili quando si ha a che fare con gli altri, cercare sempre il dialogo senza voler mai prevaricare. Vivere la vita un giorno alla volta, senza pensare troppo al futuro e senza lasciarsi prendere dall’ansia.

Tutti dovremmo provare a seguire la filosofia Hyggie per essere felici: accontentarci delle piccole cose, goderci gli affetti e dare il giusto valore ai momenti che spesso diamo per scontati nell’arco della giornata. Il segreto della felicità non sta nel raggiungere chissà quale obbiettivo, nel successo e nella fama. La felicità dell’essere umano sta nella ricerca della pace con se stessi, e nell’accettare la vita cosi com’è senza lasciarsi amareggiare.

Questo non vuol dire di certo arrendersi, ma semplicemente apprezzare sempre e comunque quello che si ha. Solo apprezzando davvero la vita, si può essere felici. Forse, dovremmo fare tutti come i danesi.