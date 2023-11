Bonus da quasi 400 euro: la notizia che tutti stavano aspettando

Un bonus da quasi 400 euro. Arriva finalmente la notizia che in tanti attendevano: ecco come si potrà ottenere il beneficio.

La buona notizia per i cittadini italiani ha un nome e un cognome. Come ha ricordato Il Messaggero, la misura ricalcherà la social card “Dedicata a te”. A regolare il provvedimento, attraverso un decreto, sono stati i due ministeri dell’Agricoltura e quello dell’Economia.

Cerchiamo di capire cosa si potrà comprare con la nuova carta e a chi spetterà. La conferma per il l bonus spesa “Dedicata a te” è arrivata con la manovra di Bilancio 2024.

Stanziate nuove risorse per la carta riservata a chi ha un Isee pari o inferiore a 15 mila euro. Per il 2024 sono previsti 600 milioni di euro.

Cosa si potrà comprare col bonus spesa

Qualcuno forse ricorderà: il bonus spesa “Dedicata a te” era il contributo destinato all’acquisto di beni alimentari. Inoltre, visto il perdurare delle particolare difficoltà sociali e economiche patite da una parte della popolazione italiana, è stato aumentato di 50 milioni di euro il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti.

Lo stesso decreto ha fissato anche il tetto massimo del bonus per nucleo familiare: 382 euro e 50 centesimi. Esclusi i nuclei che percepiscono già il reddito di cittadinanza o altre misure di sostegno al reddito come il reddito di inclusione.

Come avverranno i versamenti? Attraverso una Postepay prepagata e ricaricabile. Con la card “Dedicata a te” sarà possibile acquistare, stando all’allegato della misura del governo, i seguenti generi alimentari.

Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole, pescato fresco;

latte e suoi derivati, uova, oli d’oliva e di semi;

Prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria, paste alimentari, riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale, farine di cereali;

Ortaggi freschi, lavorati, pomodori pelati e conserve di pomodori, legumi, semi e frutti oleosi;

Frutta (di qualunque tipologia);

Alimenti per bambini e per la prima infanzia (compreso il latte di formula), lieviti naturali, miele naturale, zuccheri, cacao in polvere, cioccolato;

Acque minerali, aceto di vino, caffè, tè, camomilla.

Non sarà possibile invece acquistare alcolici e nemmeno farmaci. Si riceverà la carta dopo la comunicazione del proprio comune di residenza (occorre infatti che il codice fiscale del beneficiario del bonus sia abbinato al codice della carta. Il bonus spetta alle famiglie composte da almeno 3 persone residenti in Italia. Occorre che siano iscritte all’anagrafe comunale e il reddito non deve superare i 15 mila euro.

I fondi della carta sono ad esaurimento e i nuclei primari sono quelli con membri nati tra il 2009 e il 2023, seguiti da quelli nati tra 2005 e 2008 e via di seguito. Il beneficiario (o un suo delegato) potrà ritirare la carta presso gli uffici postali. Si può anche chiamare un numero verde gratuito: 800-210170.