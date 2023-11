Emma Marrone senza filtri, la cantante come non l’avevamo mai vista: sotto le coperte niente

Emma Marrone si è mostrata senza filtri. Stavolta la cantante ha davvero esagerato, sotto le coperte non c’era niente: lo scatto.

Tra le cantanti più amate della penisola italiana troviamo sicuramente Emma Marrone, una delle pop star più famose e apprezzate anche dalla critica. Delle volte però anche lei potrebbe lasciarsi andare a degli scatti ai limiti dell’osé. Di recente è spuntato fuori uno scatto provocante, sotto le coperte non c’era nulla.

Tra i talenti italiani più cristallini troviamo sicuramente Emma Marrone. La cantante salentina è uscita dal talent show “Amici di Maria De Filippi” e da quel momento è riuscita a sfruttare appieno il trampolino di lancio andando quindi a conquistare la scena musicale nostrana. Negli ultimi dieci anni Emma è riuscita a pubblicare degli album di successo assoluto e nel 2014 si è ritrovata anche a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Sono tantissimi i fan della cantante che non solo amano il suo pop condito da sprazzi di rock, ma sono attratti soprattutto dalla sua personalità. Autentica da sempre, anche dinanzi ai microfoni la popstar riesce a mostrarsi sempre genuina e schietta. Se durante le interviste è così, con i suoi profili social la cantante riesce anche ad essere più diretta nei confronti dei seguaci. Di recente in molti hanno riportato in voga uno scatto osé della cantante pubblicato sul suo profilo.

Emma Marrone, sotto le lenzuola niente: lo scatto che fece impazzire i follower

Non solo sul palco, anche al di fuori Emma è conosciuta per il suo stile unico e poliedrico che la rende capace anche nel mondo dell’intrattenimento. Sui suoi profili social però Emma riesce a dare il meglio di sé esprimendo appieno la sua personalità. Scorrendo sul suo profilo alcuni fan hanno fatto riemergere uno scatto che ha fatto impazzire proprio tutti. Anche la didascalia mostra quanto può essere poliedrica la cantante.

Infatti a condire la foto ci ha pensato una frase di Emma che recita: “Non sono una persona seria. O forse sì” – La cantante ha poi continuato stilando i suoi propositi per l’anno. Lo scatto in questione infatti venne effettuato prima di un concerto ad Olbia. Anche ad inizio 2023 Emma Marrone si promise di ripartire dalla musica ed alla fine sembra proprio che così ha fatto. La cantante infatti anche quest’anno è stata presente sui palcoscenici musicali.

In attesa di capire quali saranno i progetti di Emma Marrone per il 2024, tutti coloro che la amano potranno seguirla sul suo profilo Instagram @real_brown. Infatti proprio su Instagram la solita non solo è solita pubblicare date di concerti e di uscite di nuovi singoli, ma solitamente interagisce anche con i propri follower grazie al box delle domande. Un profilo che è seguitissimo ed a dimostrazione di tutto ciò troviamo gli oltre 6.4 milioni di seguaci che la cantante può vantare.