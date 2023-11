Hai poco spazio per riporre oggetti e vestiti? Prendi una vecchia valigia e risolvi subito il problema

Se hai poco spazio per riporre i tuoi vestiti ed oggetti adesso ti basterà una vecchia valigia: questo trucco può cambiarti la vita.

Sono diversi i life-hack che spesso spopolano sui social che risultano tanto semplici quanto geniali. Infatti adesso potrete risolvere ogni problema di spazio per i vostri vestiti e oggetti semplicemente utilizzando una vecchia valigia. Grazie a questo escamotage sarai in grado di risolvere il problema velocemente.

Delle volte potrebbe capitare di avere poco spazio per i propri vestiti e per i propri oggetti e questo potrebbe essere dovuto a diversi fattori. Il primo di questo potrebbe essere la dimensione delle propria casa, specie se si è studenti potrebbe capitare di vivere in monolocali o in appartamenti di piccole dimensioni che offrono meno spazio per riporre tutto ciò che è di nostro possesso. Delle altre volte invece potrebbe capitare di vivere in casa con altre persone e questo rilega i nostri effetti personali in piccoli spazio.

Alcune volte le nostre abitudini potrebbero portarci a pensare che abbiamo poco spazio a disposizione. Infatti questo è il caso di tutti coloro che sono degli acccumulatori seriali e che si accorgono di aver riposto troppi oggetti e vestiti in casa solamente quando lo spazio rimasto è pochissimo. Fortunatamente in rete è possibile trovare tantissimi trucchetti che ti permetteranno di ritrovare i tuoi spazi, ma soprattutto ti aiuteranno a rimettere tutto al posto giusto. Oggi è il turno del trucco della vecchia valigia.

Se non sai più dove mettere vestiti e oggetti, ti basterà una vecchia valigia: come utilizzarla

Tutti in casa abbiamo una vecchia valigia che ormai non utilizziamo più nemmeno per viaggiare. Buttarla però non è la soluzione migliore, specialmente se viviamo in piccole abitazioni in cui questa potrebbe tornarci molto utile. Oggi quindi scopriremo come sarà possibile utilizzare questo oggetto non solo per recuperare spazio ma anche per riporre panni, oggetti e tanto altro che ormai non entra più nel nostro armadio.

Armadietto da bagno – Potrete utilizzare la vostra vecchia valigia come armadietto per il bagno. In questa maniera avrete più spazio per inserire medicine, trucchi e creme e per farlo non dovrete fare altro che appenderla al muro. All’interno sarà possibile inserire delle piccole mensole e sulla superficie uno specchio.

Carrellino da bar – Questo è un altro trucco molto utile e per applicarlo vi basterà sostituire una parte con un vetro ed aggiungere delle rotelle e delle mensole all’interno.

Tavolino da ingresso – Anche questo life hack è molto semplice visto che vi servirà solamente aggiungere quattro gambe sulla parte inferiore della valigia ed applicare un pannello in legno compensato per rendere tutto più stabile.

Comodino – Infine la vostra vecchia valigia potrebbe diventare un comodino semplicemente aggiungendo delle gambe di bambu. In alternativa potrete impilare una sull’altra delle vecchie valigie collegandole on pannelli di compensato e fissandole con delle cinghie porta pacchi.

Riciclare in questo modo una valigia, quindi, può essere la soluzione non solo per non accumulare rifiuti, ma anche per aggiungere in casa un ulteriore scompartimento nel quale sarà possibile riporre vestiti o in alternativa oggetti di ogni tipo.