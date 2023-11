Pulizia del divano: come farla correttamente senza rovinarlo

La pulizia del divano potrebbe essere un problema per chi non la fa in modo corretto. Ci sono delle tecniche per non rovinarlo: ecco cosa fare.

Il divano è un mobile essenziale nell’arredamento di casa. È il luogo in cui si accolgono amici e paranti e per questa ragione è essenziale che sia sempre pulito e in ordine.

Sul divano spesso ci sono la polvere, peli di animali, briciole, macchie di caffè o altre bevande, aloni e altre forme di sporcizia. Quando bisogna procedere alla pulizia del divano è importante prestare molta attenzione per evitare che il tessuto si rovini, perché ogni tipologia di divano ha il suo modo sicuro ed efficace per pulirlo.

Pulizia del divano: come farlo per tutte le tipologie

Prima di conoscere come pulire i divani dallo sporco è importante fare la manutenzione quotidiana così da eliminare la polvere. In tal senso si può usare una semplice aspirapolvere, ma anche un panno morbido o un pennello con le setole morbide.

Pulire divano in tessuto

Se il divano è sfoderabile, la cosa più semplice è ovviamente togliere tutte le fodere e metterle in lavatrice. Se il rivestimento del divano non è sfoderabile, si può creare una miscela fai da te in casa con un litro di acqua con un bicchiere di aceto bianco. Nella soluzione si possono inserire anche delle gocce di olio essenziale di eucalipto. Passare sul divano un panno su tutta la superficie. Se la macchia è resistente si può optare anche nell’usare il sapone Marsiglia lasciandolo agire per 15 minuti.

Pulire il divano in pelle

La pelle necessita di cure specifiche. È importante non utilizzare mai prodotti chimici, rischiano di macchiare o scolorire la superficie. Meglio usare l’acqua tiepida per la pelle in daino; per le pelli bianche va bene preparare una soluzione con acqua tiepida e un detergente delicato. Se il divano dovesse essere macchiato l’ideale è tamponarlo con del borotalco. Il sapone di Marsiglia va usato nelle pelli colorate macchiate.

Pulire il divano di velluto

Il velluto purtroppo ha la tendenza a raccogliere polvere e pelucchi, per non parlare dei peli animali. La cosa migliore da fare in questi casi è spazzolarlo per bene. Ma se il divano in velluto ha bisogno di una vera e propria ripulita bisogna preparare una soluzione di acqua tiepida e aceto bianco, per poi passare sul divano con una spazzola di sete morbide. Nel caso in cui ci dovessero essere delle macchie va bene anche optare per qualche goccia di detersivo per piatti aiutandosi con un panno.