Smagliature e cicatrici, è questa la crema più usata in assoluto: costa meno di 10 euro

Hai smagliature o cicatrici? Non serve spendere una fortuna con prodotti super costosi. La crema più efficace costa meno di 10 euro.

Le smagliature sono un inestetismo che affligge molte donne. Per eliminarle non serve spendere un mucchio di soldi in creme costose. La crema più efficace costa addirittura meno di 10 euro. In questo articolo ti sveliamo qual è.

È quasi impossibile trovare una donna che non abbia nemmeno una smagliatura. Questo tremendo inestetismo colpisce la maggior parte di noi. La causa non è la stessa per tutte. Ad alcune donne le smagliature vengono come naturale conseguenza della gravidanza e del parto mentre altre hanno le smagliature perché, nel corso della vita, sono ingrassate e dimagrite più volte.

Le smagliature, solitamente, compaiono sulle cosce e sui glutei. In alcuni casi anche sull’addome e sul seno. Una volta che ci sono mandarle via può essere molto difficile. Si possono al massimo attenuare ma per mandarle via in maniera definitiva può servire un laser. Dunque meglio prevenirle. La prevenzione più efficace consiste nell’utilizzare prodotti che idratano la pelle e la rendono più elastica. Il prodotto più efficace che c’è in commercio costa meno di 10 euro.

Smagliature: ecco la crema più efficace

Le smagliature sono un inestetismo che colpisce gran parte delle donne. Se rimuoverle del tutto può essere impossibile, si possono certamente prevenire e ridurre di molto. Niente paura: non serve dissanguare il portafoglio con prodotti super costosi. La crema più efficace contro le smagliature costa meno di 10 euro.

Non sempre prezzo maggiore è sinonimo di maggiore qualità. Talvolta è così ma non sempre. In commercio si possono trovare ottime creme per il viso e per il corpo a prezzi davvero molto bassi. Spesso, infatti, il prezzo alto di un prodotto è dato non tanto dalla quantità ma dal brand, dal packaging e da tutta la pubblicità che viene fatta per sponsorizzarlo. Ma ci sono prodotti meno famosi e molto più economici altrettanto validi.

Per quanto riguarda le smagliature la crema più venduta e più efficace è la Nivea. La Nivea Blu nello specifico: il classico barattolo di latta blu che era presente nel bagno di tutte le nostre nonne.Tutti pensiamo che la crema Nivea Blu vada bene solo per idratare e nutrire le nostre mani ma sbagliamo di grosso. Questa crema molto ricca ha veramente una molteplicità di utilizzi che nemmeno immaginate.

Questa crema, proprio perché ricca e grassa, è ottima per rendere la pelle elastica e morbida. Dunque applicata durante la gravidanza permette di prevenire la formazione delle smagliature e di eventuali cicatrici. Ma non solo: la Nivea blu è ottima da applicare anche sui tatuaggi per favorirne la guarigione. Infine applicata sul contorno occhi tutte le sere, evita la formazione di borse e occhiaie.