Vincenzo Mollica, la malattia che lo ha allontanato dalla tv: come sta e di cosa soffre lo storico giornalista

Vincenzo Mollica è un grande giornalista che purtroppo ora è malato. Ma di che cosa soffre?

Vincenzo Mollica è stato un grandissimo conduttore televisivo. Purtroppo a causa di una malattia si è allontanato dal mondo dello spettacolo. Ecco quali sono le sue condizioni oggi.

Vincenzo Mollica si è appassionato al mondo del cinema e dei fumetti fin da quando era ragazzo ed è riuscito a farne una professione. Nel 1980 è entrato a far parte della redazione del Tg1 ed è diventato inviato speciale della Rai ai festival di Cannes, Venezia e all’assegnazione degli Oscar a Los Angeles. Dal 1991 al 1995 ha diretto la rivista Il Grifo. Ha collaborato inoltre con Linus, il Venerdì di Repubblica, Il Messaggero, l’Unità. Dal 2005 al 2008 è stato al timone di: Parole parole, storie di canzoni su Rai Radio2.

È stato il primo giornalista della Rai ad avere un sito internet dedicato. Nel 2017 è diventato Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, mentre nel 2022 gli è stato consegnato il Microfono d’oro da parte della Siae. Dopo essere andato in pensione è comparso come ospite in diverse trasmissioni della Rai. A gennaio di quest’anno è stato invitato, in occasione dei suoi 70 anni, a Viva Rai2 dove è stato omaggiato da Fiorello. Ma come mai si è allontanato dalla televisione?

Vincenzo Mollica non perde la speranza

Il celebre scrittore ha detto addio alle scene nel 2020 dopo aver seguito per l’ultima volta il Festival di Sanremo.

Purtroppo Vincenzo Mollica è malato. Ha il morbo di Parkinson e il diabete di tipo 2, oltre ad essere diventato non vedente. A Domenica In ha confessato che non sono malattie facili da accettare, ma compagni di viaggio fastidiosi che a volte gli fanno perdere la pazienza. Il disegnatore inoltre ha sempre avuto problemi di vista, fin da quando aveva 7 anni. Dall’occhio sinistro non è mai riuscito a vedere a causa di un’uveite avuta fin da piccolo.

Sapendo che un giorno avrebbe perso la vista ha iniziato a imparare a memoria tutto ciò che lo circondava. A tutto questo poi si è aggiunto un glaucoma. Nonostante le difficoltà l’autore cerca di guardare alla vita con un po’ di positività. Al Corriere della Sera ha dichiarato che mette davanti a sé la speranza e anche l’ironia che secondo lui fa vedere anche ciò che non si vede. Il presentatore è sempre stato molto amato dal pubblico con cui continua a tenersi in contatto via Instagram dove ha 165 mila follower che non si perdono un suo aggiornamento.