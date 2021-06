Gratta e vinci: si ferma al bar per un caffè, quando esce è diventato ricco

Un caffè può cambiare la vita? Oggi sì! E’ quello che è accaduto ad un fortunato vincitore grazie ad un Gratta e Vinci. I dettagli

A Gravedona, in provincia di Como, è stato acquistato un Gratta e Vinci fortunato del valore al di sopra delle aspettative, pari a duecentomila euro. Il vincitore, un’uomo di cui resta ancora sconosciuta l’identità, si trovava di passaggio al Comedia Cafe, un bar del Paese, di proprietà di Moreno Poncia.

Sbalordito e incredulo, il vincitore stava sorseggiando tranquillamente il suo caffè quando ha realizzato inaspettatamente di essersi aggiudicato una grossa somma di denaro. Tutto grazie al Gratta e Vinci appena acquistato.

La scoperta infatti è stata subito resa nota anche al titolare del locale, che ha accolto la notizia con grande entusiasmo. Il Comedia Cafe era già stato in passato protagonista di una grossa vincita di denaro, seppure non così sostanziosa. Lo scorso gennaio infatti un altro cliente aveva vinto una somma di sessantamila euro al Super Enalotto. Cifre che lasciano indifferenti.

Gratta e Vinci fortunati in tutta Italia

In merito al fortunato della giornata, il rivenditore afferma che non è un cliente abituale, tantomeno un cittadino di Gravedona. L’uomo quindi si trovava solamente di passaggio e casualmente ha deciso di fare una sosta in quel bar per prendere un caffè prima di recarsi in ospedale. Si può chiedere di meglio? Una lieta scoperta che non può fare altro che sistemare la giornata, o forse la vita.

Il costo originale del gratta e vinci acquistato dall’uomo è di tre euro, un buon investimento se si pensa ai frutti raccolti in una manciata di minuti! Secondo dati statistici il gioco che registra la più alta probabilità di vittoria è il Super Enalotto. Quest’ultimo occupa una delle prime posizioni della classifica mondiale dei giochi più redditizi.

Per quanto riguarda l’Italia, le vincite del Super Enalotto sono le più consistenti, se paragonate a quelle senza un jackpot e con un montepremi fisso (per esempio la Lotteria Italia o i classici Gratta e Vinci). I primi casi di grosse vincite nel Super Enalotto in Italia si registrarono nel 1998, nella provincia di Brescia.