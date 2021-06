Lando Buzzanca: la strada di casa è sempre più vicina

Buone notizie per Lando Buzzanca, il celebre attore siciliano. Dopo più di un mese di degenza e lontananza dagli affetti, la svolta.

Sembrano proprio esserci delle buone nuove all’orizzonte per il celebre attore palermitano, protagonista di tante commedie e non solo.

Lando Buzzanca si trova infatti ricoverato in ospedale per una brutta caduta avvenuta ancora alla fine di aprile, poco dopo aver ricevuto la sua dose di vaccino anti-covid.

Al mattatore siciliano purtroppo è stata riscontrata un’emorragia cerebrale e anche a causa delle disposizioni sanitarie in materia coronavirus, è rimasto isolato. Nulle le possibilità dei familiari di potergli stare vicino.

Pare inoltre, stando alle parole della compagna Francesca Della Valle, che abbia dovuto riscontrare ostacoli per conoscere il suo stato di salute. Colpevoli: l’amministratore di sostegno e il fatto di non essere sposati.

Buzzanca: Francesca e il figlio Massimiliano dicono la loro

La prima non è riuscita a contenere il suo malumore e la sua amarezza per come si è gestita la situazione, resa già complicata dall’emergenza sanitaria.

La coppia, assieme da cinque anni, non è infatti unita civilmente e non convive, preferendo abitare in due case separate. Ciò ha reso impossibile per la donna poter stare vicino al compagno, che non ha visto per più di trenta giorni, tranne che attraverso una finestrella.

La Della Valle, giornalista e scrittrice, ha tenuto anche ad aggiungere che non appena possibile si batterà attivamente per la violazione dei loro diritti e della loro libertà.

Massimiliano Buzzanca, anch’egli attore nella soap Un Posto al Sole, ha invece tenuto a rincuorare i tanti sostenitori del padre: “Mio padre sta meglio e presto potrebbe tornare a casa”, pur dichiarando che al momento non si sa ancora se il Lando Nazionale abbia subito danni invalidanti in seguito alla caduta.

Un ritorno tra i suoi affetti familiari che di sicuro non potrebbe che giovare al celebre attore de “Il Merlo Maschio”.