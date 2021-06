Ci accompagna di giorno e di notte da oltre un anno e mezzo, utile in inverno per ripararsi dal freddo ma fastidiosa d’estate perché soffocante. La mascherina per quanto tempo ancora dovremmo utilizzarla?

La speranza degli italiani è quella di vivere un estate senza barriere, ovvero senza mascherina all’esterno. Il sottosegretario del ministro alla Salute, Andrea Costa, probabilmente ad agosto sarà possibile girare per le strade e frequentare i luoghi all’aperto senza l’ausilio della mascherina.

Per gli esperti invece il lavoro più grande dovrà essere fatto dalla campagna vaccinale in quanto solo un gran numero di immunizzati permetterà all’intera popolazione di appendere la mascherina al chiodo.

Quindi per il momento è tutto da vedere.

UN’ITALIA SEMPRE PIU’ BIANCA, MA LA CORSA CONTRO IL COVID-19 NON E’ ANCORA FINITA

Dal 7 giugno l’Italia sarà quasi tutta bianca, per cui si potrà vivere con meno restrizioni, ovvero senza il coprifuoco e al ristorante si potrà mangiare ad un tavolo composto da più di quattro persone. L’unico obbligo che resterà è quello di utilizzare la mascherina sia all’aperto che al chiuso.

Non si sa al momento una data precisa che ci permetterà di liberarci del dispositivo di protezione, ma grazie alla campagna vaccinale si spera che presto si potrà togliere la mascherina quantomeno all’esterno.

-> LEGGI ANCHE STANCA DELLE MOLESTIE SI VENDICA DEL SUO DATORE DI LAVORO. IL GESTO E’ ESTREMO

-> LEGGI ANCHE CERTIFICATO DIGITALE COVID: LE REGOLE PER VIAGGIARE ALL’ESTERO

Il sottosegretario al ministero della Salute, Andrea Costa, ha dichiarato che se la campagna vaccinale continua con costanza ben presto potremmo dire addio alla mascherina.

“Sono convinto che il mese di agosto potrebbe essere quello perfetto per eliminare la mascherina all’aperto”, ha riferito Costa durante la trasmissione “Restart 264″.

Per poi continuare anche sulla campagna vaccinale:” Con questo ritmo supereremo tra giugno e luglio i 70 milioni, molti dei quali con monodose. Per questo giugno sarà un mese di svolta. Mantenendo questo trend anche a luglio si arriverà a poter togliere le mascherine all’aperto”.