È giunta al termine la terza edizione della Best Avpn Pizzeria 2021, decretando il vincitore della miglior pizza Verace napoletana del 2021.

Dopo il successo delle edizioni passate del Best Avpn Pizzeria 2021, in cui l’Italia era giunta sempre in cima al podio, quest’anno arriva la riconferma sulla bontà della nostra pizza nel mondo.

I vincitori delle edizioni passate sono: La Notizia di Enzo Coccia (prima edizione, nel 2014) e 50 Kalò di Ciro Salvo (nella seconda edizione, nel 2018).

Quest’anno invece, a giocarsela fino all’ultimo respiro, sono stati Italia, Russia, Lituania e Spagna. Tutti i concorrenti arrivati alla fase finale sono italiani d’origine, si tratta quindi di imprenditori che hanno deciso di aprire la loro attività all’estero. Ma nonostante la loro provenienza fosse quasi una garanzia per la vittoria, a soffiarli il premio resta ancora una volta l’Italia.

A vincere il Best Avpn Pizzeria 2021 è la Pizzeria da Attilio. Un ristorante a conduzione familiare con forno a legna, capeggiato da Attilio che dà il nome anche al locale. Già prima della vittoria la pizzeria era nota per i suoi prodotti, in particolare per le pizze ripiene di ricotta a forma di stella. Il locale è situato a Napoli, più precisamente a Pignasecca e ad oggi vanta del riconoscimento mondiale sulla miglior pizza napoletana.

LEGGI ANCHE -> BEPPE SIGNORI RICEVE LA GRAZIA DALLA FEDERCALCIO DOPO IL “CALCIOSCOMMESSE”

LEGGI ANCHE -> VACCINO ANTI-COVID, L’ANNUNCIO DI SPERANZA: “DA DOMANI POTRANNO FARLO TUTTI”

La Pizzeria da Attilio è ha sbaragliato oltre 850 partecipanti del contest. I suoi rivali, provenienti da bene 50 nazioni differenti, non sono riusciti a superare la semplicità e il sapore della pizza sfornata dal giovane imprenditore napoletano.