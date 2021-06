Simone Inzaghi ha lasciato la Lazio per iniziare una nuova avventura con l’Inter: ecco le cifre del suo contratto.

“Fc Internazionale Milano dà il benvenuto a Simone Inzaghi come nuovo allenatore della prima squadra: il tecnico ha firmato un contratto biennale con il Club nerazzurro“: questo il comunicato apparso sui canali ufficiali dell’Inter. Il 45enne, dopo la lunga avventura sulla panchina della Lazio, ha deciso di provare una nuova esperienza. La settimana scorsa fu molto movimentata.

Antonio Conte, nonostante la vittoria dello scudetto, decise di lasciare il timone della squadra nerazzurra. Il club di Milano, in breve tempo, trovò l’intesa con l’allenatore nato a Piacenza. Il presidente della Lazio Claudio Lotito era sicuro della permanenza del suo tecnico: il rinnovo era pronto, ma la firma non è mai arrivata. Come si legge sul comunicato, Inzaghi ha firmato un biennale con l’Inter.

Simone Inzaghi nuovo allenatore dell’Inter: le cifre del contratto

Simone Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter. Il nativo di Piacenza si è legato con un biennale ai nerazzurri.

L’allenatore lascia un bel ricordo nella mente dei tifosi biancocelesti: in questi anni ha spesso partecipato alle manifestazioni europee (compresa la Champions League), ha vinto la Coppa Italia 2018-2019 e due edizioni della Supercoppa Italiana (nel 2017 e nel 2019). La squadra romana ha sempre espresso un ottimo calcio ed è stata sempre nelle prime posizioni in classifica.

Simone avrà l’arduo compito di sostituire Antonio Conte: i tifosi nerazzurri, dopo un lungo digiuno, sperano di vincere ancora. Non sarà comunque facile: il valzer delle panchine ha probabilmente cambiato le gerarchie in serie A. La Juventus, ad esempio, ha riabbracciato Massimiliano Allegri. Il toscano ha un DNA vincente e sicuramente rilancerà le ambizioni dei bianconeri. Simone, nei prossimi due anni, percepirà 3.5 milioni a stagione bonus esclusi.

L’Inter risparmierà parecchi milioni nella prossima stagione: quest’anno c’erano scritti sul bilancio anche i 24.5 milioni di euro lordi per Antonio Conte e gli 8.5 per Luciano Spalletti.