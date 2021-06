33enne picchia la moglie davanti ai figli. I bimbi la difendono

33enne a Foggia picchia la moglie perchè vuole andare a fare la spesa. I bimbi difendono la madre e la convincono a denunciarlo.

E’ questo quello che è successo tra le mura domestiche di una famiglia di Foggia.

Secondo una prima ricostruzione il litigio sarebbe avvenuto per un motivo banale. La donna infatti aveva detto al marito di voler andare a fare la spesa con la madre e i suoi bambini, di 4 e 7 anni. E questo è bastato per scatenare la violenza del marito che le ha sferrato un pugno in faccia, ferendola sul labbro.

Ma è solo l’ultimo episodio di violenza che si consumava in quella casa; l’uomo infatti picchiava la moglie da 7 anni.

Testimoni dell’aggressione sono appunto la madre della donna e i due bambini, che hanno anche tentato di fermare invano il padre, scagliandosi contro di lui.

Così la donna, esausta dal comportamento del marito e convinta dai figli, si è presentata sabato scorso presso il comando di stazione di Porta San Severo per denunciarlo.

Rintracciato poco dopo, per l’uomo è scattato subito l’arresto e l’allontanamento dalla casa famigliare.

Di grande aiuto per la donna è stato l’atteggiamento dei figli, che stanchi di assistere alle violenze del padre che andavano avanti da oltre 7 anni, hanno incoraggiato la madre a dire basta e denunciarlo.

Il maggiore in particolare, di 7 anni, ha insistito affinchè la donna andasse dai carabinieri: “Mamma denuncialo, papà fa il cattivo”, sono state le parole del bimbo coraggioso.

Dopo la denuncia, il gp del tribunale di Foggia ha convalidato l’arresto, eseguito il flagranza di reato scondo il Codice Rosso.