Ragazza italiana e fidanzato giù dal balcone. L’agghiacciante ipotesi

Tragedia questa mattina in uno dei posti più in della movida estiva. Una ragazza di nazionalità italiana e spagnola e il suo compagno hanno perso la vita

Tutto si è svolto nel giro di pochi minuti, questa mattina alle prime luci dell’alba. Erano solo le 4.30 quando alcuni attoniti testimoni hanno assistito all’impensabile.

A perdere la vita due giovanissimi: una ragazza di appena 21 anni e il suo compagno di 26, entrambi alloggiati assieme nella stessa stanza.

I soccorsi sono stati tempestivi, ma purtroppo per la coppia non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto che constatarne il decesso.

La morte risulta essere avvenuta in seguito all’impatto a seguito della caduta dal quarto piano dell’hotel presso il quale risiedevano, il Torre del Mar, albergo di ultima generazione a 4 stelle.

Ibiza in lutto per la morte misteriosa della ragazza italiana

E’ proprio nella capitale per eccellenza del divertimento che si è consumata la sciagura. E. e il suo fidanzato si trovavano ospiti della struttura nella parte più turistica dell’isola: Playa d’en Bossa.

Da fonti locali si apprende che la coppia viveva nella Spagna peninsulare e che la donna aveva la doppia cittadinanza italiana e spagnola. Il ragazzo invece era di origine marocchina, anche se non si sa ancora di quale zona precisa.

Nel frattempo, sia la polizia di stato che quella locale di Eivissa puntano sempre più sull’ipotesi di un caso di omicidio-suicidio. Si tratterebbe quindi dell’ennesimo, terribile caso di femminicidio.

Accantonata, perciò, la prima congettura che si fosse trattato di un incidente di “balconing”, la pratica diffusasi qualche anno fa di saltare da balcone a balcone.

Testimoni affermano infatti che l’uomo abbia spinto oltre la ringhiera la povera giovane per poi saltare nel vuoto pochi istanti dopo. Rimangono ignote le cause del folle gesto.

In onore di E., oggi è stato proclamato il lutto cittadino in tutta Ibiza e a mezzogiorno sono stati tenuti 5 minuti di silenzio in sua memoria presso il Casal de la Igualtat. Presente anche il sindaco Rafa Ruiz.