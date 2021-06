Flavio Briatore è stato ricoverato d’urgenza in Azerbaijan. Attimi di terrore nella giornata di ieri per il manager. Elisabetta Gregoraci commenta le sue condizioni.

Baku (Azerbaijan) – Un messaggio carico di apprensione arriva sul profilo Instagram di Flavio Briatore: il manager è stato ricoverato a Baku in Azerbaijan. Non tarda la risposta di Elisabetta Gregoraci che commenta, preoccupata, le condizioni dell’ex marito.

Nella giornata di ieri, infatti, si sono susseguiti attimi di paura per il proprietario del Billionaire, ricoverato d’urgenza a Baku. Flavio Briatore si trovava in Azerbaijan per seguire il Gran Premio di Formula Uno. L’evento sportivo è infatti in programma in questi giorni, nello Stato dell’ex Repubblica Sovietica.

Il noto imprenditore piemontese ha avuto un malore che lo ha costretto al ricovero tempestivo all’ospedale di Baku, capitale dell’Azerbaijan. Sul suo profilo Instagram, Flavio Briatore ha pubblicato i momenti di grande preoccupazione per la sua salute. Non si è fatta attendere la risposta dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci.

Flavio Briatore: ricoverato per un malore in Azerbaijan. La Gregoraci commenta le condizioni dell’ex marito

Il rapporto tra Flavio Briatore e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci è a una svolta? Il malore che ha colpito il noto manager, nella giornata di ieri, ha causato grande preoccupazione e non solo. Dopo gli attimi di paura che famigliari e fan di Briatore hanno vissuto il 4 giugno, arriva un commento della Gregoraci che alimenta nuovi gossip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

La showgirl, reduce dalla liaison vera o presunta con Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello, pare essere rimasta in ottimi rapporti con l’ex marito. E infatti, il malore che ha colto ieri Flavio Briatore e che ne ha causato il ricovero d’urgenza a Baku, ne è la dimostrazione.

–> LEGGI ANCHE MARA VENIER, ANCORA PROBLEMI. SALTA LA CONDUZIONE DI DOMENICA IN?

–> LEGGI ANCHE AMICI, CANTANTE RICOVERATO D’URGENZA: UNA TRAGEDIA. COSA È ACCADUTO

Fortunatamente, Briatore ha scritto ai suoi fan direttamente sul suo profilo Instagram, rassicurandoli sulle sue condizioni. L’imprenditore ha poi elogiato l’equipe dell’ospedale di Baku in Azerbaijan, che lo ha seguito e monitorato costantemente. Il manager non mancherà di aggiornare il popolo della rete sulle sue condizioni che sembrano, per il momento, buone. L’ex moglie Elisabetta Gregoraci commenta il suo post con un simpatico emoticon. I rapporti tra i due, tesi in passato, sono decisamente migliorati grazie al comune accordo fra le due celebrità, di assicurare la massima tranquillità al figlio Nathan Falco.