Amici, cantante ricoverato d’urgenza: una tragedia. Cosa è accaduto

Un ex cantante di “Amici” è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Fan preoccupati.

E’ di poche ore fa la notizia di un ex concorrente di “Amici” portato in ospedale d’urgenza. Le sue condizioni di salute destano tanta preoccupazione e la news si è diffusa rapidamente sul web.

Si tratta di Michele Merlo, conosciuto anche con il nome d’arte di Mike Bird. Il musicista e cantautore 28enne ha raggiunto la fama dopo la partecipazione ad “Amici”, il talent di Maria De Filippi, nell’edizione 2017.

Ai tempi del talent, Mike era un allievo di Morgan, che però abbandonò il programma dopo poco tempo. Il cantante passò poi sotto la guida di Emma Marrone, ma la sua esperienza si concluse in semifinale. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo album dal nome “Cuori stupidi”, in cui appare il suo vero nome.

Michele Merlo in gravi condizioni: fan in apprensione. Come sta?

Giungono brutte notizie su Michele Merlo, il cantante lanciato da “Amici” nel 2017, portato d’urgenza in ospedale. Secondo fonti ufficiali, il ragazzo verserebbe in gravissime condizioni di salute.

Il comunicato diffuso dalla famiglia, pubblicato da AdnKronos, fa sapere che Merlo è “ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa”.

Nel suo ultimo post apparso sul suo profilo Instagram, Merlo scriveva così: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”

La frase dell’ex concorrente di “Amici” visibile accanto alla foto pubblicata, ha destato la preoccupazione dei tanti fan. Tanti i pensieri di vicinanza del mondo dello spettacolo sono apparsi tra i commenti del post, tra cui quello di Federico Rossi, dell’ex duo Benji e Fede: “Forza anima libera”.