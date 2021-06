Serie A “spezzatino”: possibili novità per il calcio italiano

La Lega di Serie A sta pensando di eliminare la contemporaneità delle gare. Lunedì 7 giugno l’assemblea decisiva

La Serie A sta valutando la possibilità di organizzare i week di gara del campionato 2021/2022 con un inedito “spezzatino” che preveda un orario differente per ognuna delle 10 partite in programma.

La Lega di Serie A sta pensando di imitare il modello della Liga spagnola, eliminando così la contemporaneità tra le partite e portando gli slot orari del campionato da 8 a 10. Lunedì prossimo si terrà una riunione dell’Assemblea della Lega di Serie A, durante la quale verrà discussa la variazione relativa a “Nuovi slot gare del Campionato di Serie A 2021/2022” e ci sono alte probabilità che verrà approvata.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’idea di fondo dietro questo possibile cambiamento è quella di aiutare DAZN nella trasmissione delle partite che l’emittente della Gran Bretagna dovrà trasmettere ogni fine settimana, evitando eventuali problemi di connessione o guasti causati dall’utilizzo eccessivo di banda.

IL NUOVO ORARIO PER IL CAMPIONATO 2021/2022

Il nuovo schema prevede al sabato quattro partite negli orari 14.30, 16.30, 18.30 e 20.45. Cinque gare alla domenica alle ore 12.30, alle 14.30, alle 16.30, alle 18.30 e alle 20.45. Una partita al lunedì sera alle 20.45 come avviene già oggi.

Lunedì saranno i presidenti a decidere questa importante variazione. Attraverso la rivoluzione degli orari verrebbe abolita la contemporaneità delle gare della domenica alle ore 15 e la Tv che detiene i diritti avrebbe molto da guadagnarci perché non avendo match da trasmettere in contemporanea, avrebbe meno traffico da gestire tutto assieme.

Lo “spezzatino” comunque si é già verificato alla 23sima giornata del campionato da poco terminato. Quel turno di campionato è iniziato venerdì alle 18.30 ed è finito il lunedì alle 20.45.

L’idea di rendere il campionato di Serie A ancora più spezzettato per ora non sta raccogliendo consensi né dai tifosi e né dagli addetti ai lavori. Tale possibilità permetterebbe di avere più partite suddivise tra sabato e domenica ma toglierebbe il fascino delle gare disputate in contemporanea come avveniva in passato, prima che lo sport venisse adattato alle esigenze televisive.

Sui social network gli utenti hanno usato l’ironia per commentare l’eventualità del nuovo campionato “spezzatino”. “Mia moglie abbastanza contrariata alla notizia della Serie A spezzatino. E ne ha ben donde”, ha scritto un tifoso.