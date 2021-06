Carlotta Mantovan: ritorna finalmente a splendere il suo sorriso

Torna il sereno e finalmente sorride, la bella giornalista Carlotta Mantovan, dopo il triste lutto che l’ha colpita tre anni fa. Ecco grazie a chi

Erano anni che non la si vedeva più così sorridente, ma finalmente, dopo tanto dolore, per la giovane donna sembra essersi rischiarato l’orizzonte.

Carlotta Mantovan, mestrina classe 1982, è balzata agli onori della cronaca nel 2001, quando con la fascia di Miss Veneto arriva ad un soffio dall’ambito titolo di Miss Italia, poi vinto da Daniela Ferolla.

Il concorso è condotto da Fabrizio Frizzi, uno dei nomi di punta dell’ammiraglia Rai, che per lei perde, ricambiato, la testa. Da quel momento non si lasciano più.

La veneta, dopo un iniziale ingresso nel mondo della moda, decide di cambiare registro, buttandosi nel giornalismo.

Dal 2004 diventa infatti una delle giornaliste di Sky TG24, ruolo che ricoprirà per ben più di un decennio.

Nel frattempo la love story con Frizzi continua a gonfie vele e nel 2013 è allietata dalla nascita della loro bimba. L’anno successivo decidono di convolare a nozze dopo 13 anni d’amore con una cerimonia semplice.

Il 26 marzo del 2018 un lutto la colpisce crudelmente: a soli 60 anni il compagno, già colpito da un ictus cinque mesi prima, muore per un’emorragia cerebrale al Sant’Andrea di Roma.

Dopo tanto dolore, per Carlotta la vita ricomincia

I seguenti sono anni di profonda tristezza e solitudine per la Mantovan, che sembra non riuscire a superare del tutto la perdita di Fabrizio, nonostante la carriera, passata in Rai, vada a gonfie vele. Ora la speranza pare brillare nuovamente con prepotenza, grazie a una…Stella.

Tramite il suo profilo Instagram, infatti, si nota quante siano le immagini e le parole d’amore dedicate a Stella, appunto, la figlia nata dall’amore con lo storico conduttore e che assomiglia sempre più al padre.

Non solo, molti sono anche i post dedicati alla sua grande passione, l’equitazione, che sembra donarle quella serenità a lungo cercata.

Una bella notizia per tutti i suoi fan che in questi ultimi anni non hanno mai smesso di tifare per lei e per la sua bimba.