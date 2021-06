Lorella Cuccarini, reduce da Amici, sembra prendere sempre più spazio sulla rete ammiraglia del Biscione.

Pare proprio essere l’anno della rinascita, questo, il 2021, per Lorella Cuccarini. Dopo un 2020, “annus horribilis”, come da elisabettiana memoria, è infatti ricercatissima.

La prima a credere in lei è stata naturalmente la sagace Maria De Filippi, che l’ha subito ingaggiata nella squadra di professori del suo talent show più famoso: Amici.

Memorabili gli scontri tra il serio e il faceto con Alessandra Celentano, a colpi di pirouettes e rumbe che hanno tenuto incollati allo schermo più di 6 milioni di telespettatori, uno tra i dati Auditel più alti in casa Mediaset.

La ballerina e conduttrice si rivela, quindi, ancora una volta la più amata dagli italiani, e ai piani alti lo hanno percepito forte e chiaro, a quanto risulta dalle ultime notizie trapelate.

Cuccarini: ritorno alla domenica pomeriggio

La talentuosa danzatrice aveva infatti già condotto un contenitore domenicale su Canale 5 in coppia con uno dei suoi partner storici: Marco Columbro. Si trattava di Buona Domenica, programma cult di inizio anni 90. Fino ad ora il palinsesto Mediaset prevedeva Domenica Live di Barbara D’Urso, che momentaneamente pare aver glissato sull’argomento.

E ci vediamo i primi di settembre 💋#colcuore❤️ pic.twitter.com/yAm21XV20R — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) May 28, 2021

Ma di cosa tratterà il nuovo programma festivo della conduttrice romana? I rumors, sempre più insistenti e in via di conferma, vogliono un cambio repentino di rotta, finora data da show basati su ospitate dei personaggi famosi del momento e improntati sull’uso del gossip nazional-popolare.

Via dunque a ex gieffini e litigi in diretta e un ritorno, invece, a schemi e palinsesti più semplici e meno urlati, ma pur sempre appassionanti.

Sembra, difatti, che uno dei progetti presi in considerazione dalla dirigenza di Cologno Monzese sia quello relativo a una sorta di gara tra piccoli comuni italiani, facendo così leva sull’italico senso di giocosa rivalità.

–> Leggi anche Dazn: svelato finalmente il nuovo prezzo dell’abbonamento alla Serie A

–> Leggi anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: nuova avventura assieme dopo il Gf

Non resta che aspettare i nuovi sviluppi di questo “Domenica gate”, tra cambi del palinsesto e eventuali conferme. Un Settembre televisivo che farà sicuramente appassionare e discutere.