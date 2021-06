Covid Italia, i dati aggiornati dell’8 giugno: ecco il bollettino con contagi, morti e guariti delle ultime 24 ore.

I dati in Italia legati alla pandemia continuano a migliorare: il trend è in discesa da diverse settimane ed è calata la pressione sugli ospedali. In questi mesi così difficili, il Governo ha dovuto introdurre diverse misure per non favorire la diffusione del virus e, inoltre, è stata avviata una campagna di vaccinazione di massa senza precedenti.

Dopo aver immunizzato la maggior parte delle categorie a rischio, da qualche giorno tutti i cittadini (qualsiasi età) possono prenotarsi sul portale e ricevere così la propria dose. Come ogni giorno, anche questo pomeriggio è stato diramato il bollettino. Vediamo insieme i dati di oggi 8 giugno sul numero dei contagiati, dei decessi e dei guariti.

Covid Italia, il bollettino dell’ 8 giugno: i dati aggiornati

Nella giornata di ieri, con 1.273 nuovi contagi, è stato raggiunto il numero di casi più basso dal 15 settembre 2020. Anche i dati di oggi sono piuttosto incoraggianti.

Stando al bollettino di oggi, sono 1.896 i nuovi casi in Italia a fronte di oltre 220mila tamponi (135mila in più rispetto alla giornata di ieri). Nonostante l’aumento dei nuovi casi rispetto a ieri, bisogna notare come il tasso di positività sia crollato al di sotto dell’1 (è al momento allo 0.85%). Il dato dei morti torna a preoccupare e per la prima volta supera la quota di 100: sono precisamente 102 i malati che sono deceduti nelle ultime 24 ore. La soglia dei 100 morti giornalieri non veniva superata da diversi giorni: il numero di persone che hanno perso la vita dall’inizio dell’emergenza a causa del Covid ammonta a 126.690.

Cala ancora il numero di malati in terapia intensiva (-71): al momento sono 688. Calano anche i ricoveri ordinari: con 225 in meno, al momento sono ricoverati 4.685 persone. La regione che fa registrare il numero maggiore di casi è la Sicilia con 337, seguita dalla Lombardia con 291 e la Campania con 251. I guariti sono 8.519, gli attualmente positivi sono invece 181.726 (6.127 meno di ieri).