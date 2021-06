Decreto Sostegni Bis. Ecco le novità della Scuola per il 2021/2022

L’anno scolastico 2020/2021 volge al termine, il secondo con l’emergenza Covid 19 e il primo in presenza alternata in Dad per moltissime scuole. Famiglie, studenti e docenti si stanno chiedendo come sarà il prossimo anno scolastico

A fine maggio il Governo ha emanato il Decreto Sostegni Bis, all’interno del quale sono state introdotte le misure da adottare nell’anno scolastico 2021/2022.

Nel Decreto Sostegni Bis sono state inserite altre misure relative al reclutamento dei docenti, nuove risorse per fronteggiare l’emergenza sanitaria, e per dare sostegno alle famiglie e alle imprese.

Una delle misure varate dal Decreto Sostegni Bis, sarà l’aumento del personale nelle scuole, anche per fare fronte alle norme di sicurezza anti contagio da coronavirus, che prevedono la diminuzione degli alunni nelle classi e l’aumento di queste ultime.

Il programma di interventi del Ministero dell’Istruzione per l’avvio dell’anno scolastico futuro prevede la copertura delle cattedre vacanti, l’accelerazione del reclutamento dei docenti di materie scientifiche e la necessità di programmare nuovi corsi annuali, in grado di coprire i posti rimasti vacanti per i pensionamenti, rendendo disponibile personale di ruolo, per evitare di ricorrere a supplenze e precariato.

Le novità relative alla scuola, nel Decreto Sostegni Bis sono state sottoscritte dal Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, dopo i tavoli di lavoro durati alcune settimane, ai quali hanno partecipato anche organizzazioni sindacali.

–> LEGGI ANCHE FINGEVA DI CURARLE, IN REALTA’ LE MOLESTAVA: PEDIATRA SOSPESO DAL SERVIZIO

–> LEGGI ANCHE INCIDENTE ALL’ASILO, BAMBINO GRAVEMENTE FERITO. COSA E’ SUCCESSO

Le novità per l’anno scolastico 2021/2022 sono: