Figlia di Belen: a quando il parto e come si chiamerà la piccola?

Manca poco alla nascita della figlia di Belen Rodriguez e il suo compagno Antonino Spinalbese. La coppia ha già scelto il nome.

Belen Rodriguez freme per la nascita della sua secondogenita. La gravidanza si è rivelata “infinita”, come spiega lei stessa a un follower su Instagram, e adesso non vede l’ora di conoscere la sua bambina.

Il parto è previsto per il prossimo mese di luglio, proprio a un anno dalla nascita dell’amore con il futuro padre della piccola, nonché compagno di Belen Rodriguez, l’hair stylist Antonino Spinalbese.

Dopo la rottura con Stefano De Martino, infatti, la showgirl sud americana, ormai italianissima, ha incontrato l’amore e la nuova coppia è più affiatata che mai. Antonino Spinalbese ha soli 26 anni, mentre Belen ne ha 36, ma questo non ha influito affatto sul loro rapporto e sulle loro scelte di vita.

Antonino, infatti, sembra essere un uomo maturo e deciso. Ha accolto la notizia della sua paternità con stupore ma è pronto a mettere su famiglia con Belen. L’uomo ha subito conquistato anche tutta la famiglia della nota conduttrice di Tu si que vales.

La stessa Cecilia, sorella minore di Belen, ha dichiarato di aver instaurato un ottimo rapporto con il suo nuovo cognato, con cui si trovano tutti molto bene.

Il nome della figlia di Belen è stato scelto da Santiago

Anche Santiago, figlio di Belen e di Stefano De Martino, ha accolto positivamente il nuovo compagno di sua madre. Santo, inoltre, così lo chiamano i suoi genitori, non sembra essere affatto geloso neanche dell’arrivo della sua sorellina. E’ stato lui, tra l’altro, a deciderne il nome: Luna.

La coppia ha approvato la scelta del bambino ma Belen ha voluto aggiungere anche il nome Marie, per apportare un tocco di poesia. Antonino, che condivide le stesse idee base e gli stessi valori di Belen, è stato totalmente d’accordo con lei. La bimba si chiamerà, dunque, Luna Marie.