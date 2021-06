Mara Venier di nuovo operata, questa volta d’urgenza. “Sto vivendo un’incubo”. Centinaia i messaggi di sostegno per la conduttrice.

Brutta esperienza per la conduttrice di Domenica In. Dopo l’intervento avuto nei giorni scorsi a Roma per un impianto, Mara Venier è stata nuovamente sottoposta a un’operazione.

Questa volta, però, si è trattato di un intervento maxillofacciale d’urgenza, come ha spiegato lei stessa sui social ai suoi follower.

Nei prossimi giorni la nota conduttrice dovrà ancora sottoporsi a dei controlli e non è escluso un’ulteriore intervento.

Mara aveva già parlato della sua situazione giorni fa in alcune storie su Instagram, quando i fan l’avevano vista nel letto con il suo nipotino. Poi però c’è stato un nuovo ricovero e la situazione è peggiorata.

A quanto sembra dal racconto della conduttrice, si era sottoposta al primo intervento per fare un impianto programmato mesi fa dal suo dentista. Un intervento durato 7 ore dopo il quale però aveva perso sensibilità su gran parte del viso.

Venerdì è stato necessario un nuovo intervento, da parte del chirurgo Valentino Valentini, che ha rimosso l’impianto che ha causato il danno.

Mara Venier di nuovo operata, i messaggi da parte di fan e colleghi

In tanti hanno commentato il post, fan e colleghi del mondo dello spettacolo, augurando a Mara Venier una pronta guarigione e la possibilità di tornare il prima possibile al timone di Domenica In.

Da Asia Argento a Sandra Milo, passando per Giacomo Urtis e il virologo Matteo Bassetti, sono stati centinaia i messaggi affettuosi e di sostegno per la solare “zia Mara”.

Durante il lockdown, Mara non aveva mai abbandonato la trasmissione, tenendo compagnia ai telespettatori nelle lunghe domeniche tra le mura domestiche e portando il suo sorriso nelle case di milioni di italiani.