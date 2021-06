Il cantante Michele Merlo è morto per un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante: la procura indaga per omicidio colposo.

La morte di Michele Merlo ha scosso veramente tutti: quando un giovane perde la vita è sempre una tragedia immane. Mike Bird (questo il suo nome d’arte) aveva raggiunto un certo grado di notorietà grazie alla partecipazione ad ‘Amici di Maria De Filippi‘: il cantante prese parte anche ad X Factor ma non riuscì a convincere la coach Arisa.

Michele è deceduto per un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Il ragazzo, pochi giorni prima della morte, aveva pubblicato un post sui social network in cui aveva allarmato tutti svelando di avere forti mal di testa. Come raccontato dalla famiglia, Michele era andato anche al pronto soccorso ma era stato dimesso subito dopo.

Morte Michele Merlo, la Procura apre un’inchiesta per omicidio colposo

Dopo la denuncia dei genitori di Michele Merlo, la Procura di Bologna ha deciso di aprire un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.

Secondo quanto spiegato dall’autorità giudiziaria, il fascicolo è stato aperto per lo “svolgimento dell’autopsia e delle attività investigative connesse”. I familiari del cantante hanno richiesto lo svolgimento delle indagini per capire se ci sono stati errori antecedenti al ricovero al Maggiore che abbiano “determinato irreversibilmente la sorte del figlio”. I genitori hanno anche spiegato che la notte in cui il figlio fu sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, nessuno aveva capito velocemente la gravità della situazione.

In rete, inoltre, sono circolate alcune notizie infondate in cui si leggeva che il ragazzo era stato vaccinato contro il Covid-19. La famiglia ha smentito categoricamente questa ipotesi. I sostenitori e i colleghi del cantante stanno scrivendo numerosi post sul web e commentando anche le foto che ci sono sul suo profilo ufficiale. Emma Marrone, dal canto suo, ha scritto un lungo messaggio da brividi. “Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te.. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi”.