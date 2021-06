Sting, il celebre cantante dei Police, ha fatto insieme a sua moglie Trudie Styler un importante annuncio: salverà l’Italia dalla crisi, con un’importante iniziativa

Il messaggio di Sting sui social network, ha stupito tutti i fan: il leader e cantante degli indimenticabili The Police, ha un progetto per il nostro Paese. L’artista britannico e sua moglie, hanno infatti intenzione di salvare l’Italia dalla crisi. Ma come? I dettagli dell’iniziativa delle due star, hanno sorpreso colleghi e fan di tutto il mondo.

Che Sting nutrisse un amore speciale nei confronti dell’Italia, è cosa nota già da molti anni. L’artista britannico, infatti, aveva comprato casa nella bella Toscana, conquistato dalla bellezza della nostra terra. E oltre a vivere una volta l’anno nelle campagne del Chianti, il leader dei Police, ha anche iniziato il suo business. Insieme a sua moglie Trudie Styler ha dato vita a un’azienda agricola di sua proprietà che produce vino, olio e miele. Ora però, il cantante di Roxanne desidera rendere all’Italia il favore, salvandola dalla crisi economica.

Sting e sua moglie Trudie, uniti per salvare l’Italia dalla crisi economica. I dettagli della loro iniziativa

Il nostro Paese vive una crisi economica senza precedenti, dovuta all’emergenza sanitaria. A causa, infatti, del disastro pandemico del Covid-19, molti settori industriali italiani hanno subito una grave battuta d’arresto. In particolare, la ristorazione e il mondo del turismo del Bel Paese, sono tristemente al collasso. Non stupisce, quindi, che la star internazionale Sting, da sempre innamorato dell’Italia, voglia far qualcosa di concreto per la nostra terra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da STING (@theofficialsting)

Il cantante britannico e sua moglie, diventati di recente ambasciatori di San Marino, hanno annunciato la nascita di un’importante iniziativa solidale a sostegno dei ristoratori e degli albergatori italiani. La coppia istituirà la Every Breath Foundation, nome che richiama il successo dei Police Every Breath You Take del 1983. Il brano era tratto da Syncronicity, quinto album della band.

–> LEGGI ANCHE SOPHIA LOREN APRE UN RISTORANTE A FIRENZE. I PREZZI PER I CLIENTI

–> LEGGI ANCHE COVID, IL MESSAGGIO DI VASCO ROSSI AI DETENUTI: “VI CAPISCO, TENETE DURO”

La EBF è un’organizzazione no-profit che sosterrà concretamente ristoratori e albergatori italiani, costretti al tracollo in seguito alla pandemia. Il progetto di Sting è stato annunciato dalla star e da sua moglie, in occasione dell’evento ciclistico Win Race 2021. Si tratta di una gara in bici alla quale hanno partecipato venti personaggi famosi, tra cui anche l’ex ciclista Moser. La gara si snoda per 160 km da San Marino fino a, in Toscana, luogo dove è sita l’abitazione italiana del cantante britannico.