Investito a 3 anni da un’auto. Interviene l’elisoccorso

Scappa in strada mentre si trova con i genitori e viene colpito da un veicolo. Tempestivo l’intervento in elicottero dei medici

E’ bastato un attimo di distrazione da parte di mamma e papà e spinto dalla curiosità si è diretto in strada.

Nel mentre soppraggiungeva un’automobile che l’ha investito. Il guidatore ha fermato immediatamente la macchina e ha prestato i primi soccorsi al piccolo. E’ successo ieri pomeriggio in un paese del nord Italia.

Inizialmente sembrava che il bambino stesse abbastanza bene, spaventato e in lacrime, ma non avesse avuto gravi danni. Poi però ha perso conoscenza.

Sul posto sono subito arrivati i paramedici di tre ambulanze ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso a causa del peggioramento della situazione.

Il bimbo investito a Vanzaghello in codice rosso all’ospedale

L’incidente si è svolto in questo piccolo comune, appena 5000 abitanti, vicino a Legnano, nell’hinterland milanese.

Da quanto ricostruito, il piccino si trovava con i genitori in un bar del paese, in Piazza Sant’Ambrogio, quando è riuscito a sfuggire all’attenzione della coppia e si è lanciato in mezzo alla via.

Proprio in quel momento arrivava un’auto che lo ha preso con lo specchietto alla testa. Purtroppo per il conducente non è stato possibile in alcun modo evitarlo.

Lo spavento tra i passanti è stato enorme, mentre il bambino, di origini asiatiche, piangeva a dirotto.

I soccorsi sono giunti precipitosamente e si è scelto di far arrivare un elicottero del 118 da Como, poi la decisione, viste le condizioni, di trasportarlo all’ospedale di Bergamo, dove è arrivato, grave, in codice rosso.

Appena 4 mesi prima un incidente simile era capitato a un bambino di 9 anni, investito a Legnano sulle strisce in Via Macello.

Fortunatamente in quell’occasione le ferite riportate erano state di lieve entità e il piccolo prontamente dimesso dalla struttura sanitaria in serata, poco dopo il fatto.

–> Leggi anche Incidente all’asilo, bambino gravemente ferito. Cosa è successo

–> Leggi anche Incidente a catena sull’ A4 Torino Milano, feriti dai 15 ai 74 anni

Sull’accaduto del bimbo cinese a Vanzaghello invece, stanno indagando i carabinieri di Legnano, per ulteriori accertamenti volti a capirne l’esatta dinamica.