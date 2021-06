Tina Cipollari: la notizia lascia i fan sconcertati. Non è la prima volta!

La vulcanica opinionista di Maria de Filippi stupisce i fan nuovamente. Ma Tina Cipollari non è nuova a sorprese del genere

E’ impossibile non conoscerla: da 20 anni è presenza fissa dei palinsesti televisivi con la sua simpatia e irruenza.

Stiamo naturalmente parlando di Tina Cipollari, iconica opinionista del dating show per eccellenza del tubo catodico.

Maria Concetta Cipollari, questo il suo vero nome, nasce a Viterbo il 14 novembre 1965 e inizia la sua carriera in tv in modo del tutto casuale: partecipa inizialmente a Uomini e Donne come “corteggiatrice” di Roberto Mantoni.

Manco a dirlo, l’esuberante romana si fa subito notare, vuoi per i suoi capelli biondo platino e i suoi boa di struzzo, vuoi per la sua lingua decisamente tagliente.

Da allora non si ferma (quasi) più: la De Filippi le cuce addosso il ruolo di opinionista del programma e partecipa ad innumerevoli altri show per Mediaset e Rai, come Buona Domenica, La Vita in Diretta, Domenica In.

Si prende una pausa solo nel 2006, un paio di anni, per dedicarsi ai figli nati dal matrimonio, ora naufragato, con Kikò Nalli.

Adesso però pare che una decisione clamorosamente simile possa essere nei piani di Tina.

Tina Cipollari pronta ad abbandonare il programma?

La donna infatti, nonostante il successo ottenuto, non ha mai nascosto le sue umili origini e la sua vita precedente assolutamente uguale a quella di tutti noi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

Basti pensare che, prima del suo arrivo a Canale 5, la Cipollari altri non era che una semplice impiegata contabile per un’azienda di trasporti. Lavoro che ha svolto per molti anni.

Ora forse, dopo tanti anni, ha voglia di tornare a una vita più tranquilla e riservata.

Secondo un’indiscrezione riportata da Nuovo Tv, sarebbe infatti pronta a trasferirsi a Firenze per seguire il compagno ristoratore Vincenzo Ferrara, con cui sta da qualche anno.

–> Leggi anche Sophia Loren apre un ristorante a Firenze. I prezzi per i clienti

–> Leggi anche Mara Venier, ancora problemi. Salta la conduzione di Domenica In?

A rafforzare i dubbi, gli strani saluti a staff e redazione durante l’ultima puntata di U&D, sembrava quasi un addio. La notizia ha fatto presto il giro dei social, mandando in crisi i molti fan della bionda mattatrice, che l’hanno supplicata di restare. La verità la si conoscerà solo a settembre.