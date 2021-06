Mara Venier, ancora problemi. Salta la conduzione di Domenica In?

Fan in allerta per Mara Venier che nelle ultime ore è stata ricoverata in una clinica, dopo l’operazione subita qualche giorno fa.

Ore di ansia e apprensione per i fan di Mara Venier dopo la notizia di un altro ricovero in ospedale.

Al momento, non si hanno notizie in merito a cosa possa essere successo alla conduttrice che, solo pochi giorni fa, aveva raccontato di aver subito un delicato intervento ai denti durato circa sette ore. Con molta probabilità però, il ricovero dovrebbe essere legato sempre all’operazione.

Ancora incerta quindi la sua partecipazione di domani a Domenica In, dopo che poche ore fa era apparso su Instagram un video che la mostrava ancora in clinica, con accanto il suo nipotino. Video poi rimosso forse per non far preoccupare fan.

Quello che fa ben sperare è che in passato già altri infortuni avevano messo a dura prova la Venier che, nonostante tutto, non aveva mai rinunciato a condurre Domenica In.

A giugno del 2020 la presentatrice si era fratturata un piede cadendo dalle scale poco prima della diretta.

Mara Venier, incerta la presenza di domani a Domenica In

Incertezza sulla partecipazione della conduttrice al programma, ma intanto la scaletta sulla puntata di domani 6 giugno sembra confermata.

Come sempre molti ospiti in studio e in collegamento per il tradizionale appuntamento della domenica di Rai 1.

Per lo spazio informativo sui vaccini e il covid-19 il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il Prof. Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma e Alessandro Sallusti, Direttore di Libero.

Continua il racconto dedicato a Little Tony, con tanti amici e artisti in studio: Bobby Solo, Edoardo Vianello, Orietta Berti e la figlia Cristiana Ciacci.

–> LEGGI ANCHE Mara Venier sofferente, cos’è successo alla conduttrice? I dettagli

–> LEGGI ANCHE Amici, cantante ricoverato d’urgenza: una tragedia. Cosa è accaduto

Il cantante Ron si esibirà con il suo nuovo singolo Abitante di un corpo celeste.

Gessica Notaro interverrà per raccontare la sua nuova vita dopo i tanti interventi subiti a seguito della terribile aggressione con l’acido che le sfigurò il volo nel 2017 e presenterà il suo primo libro Nata sotto una buona stella edito da Mondadori.